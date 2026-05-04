במירון מתקיימת באופן מצומצם מאוד הילולת הרשב"י ובמהלך הערב יתקיימו שלוש הדלקות מרכזיות - אחת מהן של הציונות הדתית.

השר לביטחון לאומי, ח"כ איתמר בן גביר, קיים הערב (שני) הערכת מצב בהר מירון, בהשתתפות שר התקשורת שלמה קרעי וצמרת פיקוד כוחות הביטחון: מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי, נציב כבאות והצלה רב טפסר אייל כספי, הסמפכ"ל ניצב אמיר חצרוני, מפקד מחוז צפון ניצב מאיר אליהו, מנכ"ל משרד ירושלים ומסורת ישראל שימי אלבוים וסגל הפיקוד הבכיר.

הדלקת האדמו"ר מבויאן דב בער הכטמן

"השנה במירון אנחנו בסימן ונשמרתם לנפשותיכם - אנחנו קוראים לציבור לא להגיע, אני מבין את לב כל הציבור שרוצה לשמוח ולחגוג, מגיע לכולנו. אבל השנה כמו שאמרו כל גדולי הרבנים: פיקוח נפש, אל תגיעו למירון. אני רוצה לשבח את השוטרים שנמצאים במחסומים בקור, בתנאים לא פשוטים ופועלים בעדינות רבה יש להדגיש, השוטרים עובדים בצורה מאוד עדינה ורגישה ואנחנו קוראים לציבור אל תגיעו למירון אל תסכנו את החיים שלכם", דברי בן גביר.