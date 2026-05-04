מפקד משטרת לונדון מארק ראולי פנה לממשלה בבקשה דחופה לאשר מימון לגיוס 300 שוטרים נוספים שיוקדשו להגנה על הקהילה היהודית, על רקע גל תקיפות אלימות שפקד את הבירה הבריטית בחודש האחרון.

בכתבה שפרסם בעיתון "ג'ואיש כרוניקל", תיאר ראולי מציאות בה יהודים בלונדון חיים בפחד מתמיד. "ארבעה שבועות רצופים של איומים, הצתות והתקפות אלימות.

שיא הטרור היה ניסיון הרצח של שני בריטים יהודים," כתב, בהתייחס לפיגוע הדקירה בגולדרס גרין מסוף אפריל.

התוכנית שהציג כוללת הקמת יחידה ייעודית של שוטרים שכונתיים וכוחות חמושים שיוצבו באופן קבוע בצפון מערב לונדון, אזור המרכז את רוב הקהילה היהודית.

לדבריו, ההסתמכות הנוכחית על שעות נוספות ועל הסטת כוחות מאזורים אחרים בעיר אינה בת-קיימא. "העוצמה של פשעי השנאה נגד יהודים גדולה פי כמה מכל קהילה אחרת. צריך פתרון ארוך טווח, לא אלתורים", הדגיש.

עד לאישור התקציב, המשטרה כבר הגבירה את הנוכחות בשטח ב-1,000 משמרות נוספות. בחודש האחרון בלבד נעצרו 42 חשודים בפשעי שנאה אנטישמיים, מתוכם שמונה הואשמו פלילית. עוד 28 נעצרו בגין הצתות ועבירות נוספות.

ראולי ייחד שבחים לשני השוטרים שהגיעו תוך דקות לזירת הדקירה בגולדרס גרין ומנעו אסון כבד יותר. "הם רצו אל הסכנה והפגינו אומץ יוצא דופן. מאז הם סובלים מטראומה", אמר, והוסיף תודה למתנדבי ארגון השומרים ולקרן הביטחון הקהילתית CST.

אך מעבר לשיטור, הזהיר ראולי מפני תופעה חברתית עמוקה יותר. לדבריו, יהודי בריטניה מופיעים כיום ברשימות המטרות של כל זרם קיצוני - ימין, שמאל, ג'יהאד אסלאמי ומשטרים עוינים כמו איראן. "המשטרה יכולה לטפל בתסמינים: לעצור, להאשים, לשבש. אבל היא לא יכולה לרפא את המחלה", כתב.

הבעיה המרכזית, לטענתו, היא שאנטישמיות הפכה למקובלת בשיח הציבורי הבריטי. "יש לה יותר מדי רישיון. ויכוחים על אירועים בינלאומיים מתדרדרים לעוינות נגד יהודים מקומיים, ואיש לא עוצר את זה", הוא כתב. "כל עוד החברה הרחבה לא תתעמת עם התופעה הזו באופן עקבי, נישאר במצב של תגובה לאחר מעשה במקום מניעה".