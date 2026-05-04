המתיחות במפרץ הפרסי מגיעה הערב (שני) לנקודת רתיחה היסטורית עם הצהרה לוחמנית במיוחד של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ.

בריאיון לרשת "פוקס ניוז", הבהיר הנשיא כי איראן "תימחק מעל פני האדמה" אם תעז לתקוף את כלי השיט של הצי האמריקני המאבטחים את המעבר במצר הורמוז במסגרת מבצע "פרויקט חופש".

דבריו של טראמפ נאמרו על רקע דיווחים על היתקלויות ישירות בין כוחות אמריקניים לכוחות איראניים בלב נתיבי השיט האסטרטגיים וכן על רקע התקיפות האיראניות נגד איחוד האמירויות.

אדמירל בראד קופר, מפקד פיקוד המרכז של צבא ארה"ב, אישר כי חיל הים האמריקני פועל בשתי גזרות במקביל: אכיפת המצור על הנמלים האיראניים ופתיחת נתיב שיט בטוח לספינות מסחריות במצר הורמוז.

במהלך הפעילות, משמרות המהפכה שיגרו טילים וכטב"מים לעבר ספינות מסחריות, אך אלו יורטו בהצלחה על ידי מערכות ההגנה האמריקניות. האדמירל הדגיש כי אף ספינה אמריקנית לא נפגעה, אך בתגובה לניסיונות התקיפה, הטביע הצי האמריקני שש סירות קרב איראניות.