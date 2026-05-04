חסידות בעלזא בארה"ב מתפתחת: האדמו"ר מבעלזא הניח היום 'אבן פינה' לבניין חדש של תלמוד תורה חסידי בעיר מאנסי שבניו יורק, פרויקט שעלותו המוערכת היא כ-20 מיליון דולר.

האירוע התקיים לאחר ביקור מיוחד של תורמים מקהילת בעלזא במאנסי, שהגיעו לארץ והודיעו לאדמו"ר על התחייבות משותפת בסך 10 מיליון דולר למימון השלב הראשון של הבנייה.

התורמים, שהגיעו להשתתף בשבת "היכלא דמלכא", בחרו לנצל את ההזדמנות ולתרום למוסדות החינוך של החסידות.

בחסידות מדגישים כי התרומה ניתנה מעבר לתרומתם לאירועי השבת, ומעידה על היקף המחויבות של התורמים.

לפי התכנון, עבודות הבנייה צפויות להתחיל בשבועות הקרובים, כאשר המימון הראשוני יגיע ישירות מהתורמים.

גורמים בחסידות מציינים כי הפרויקט יבטיח תנאי לימוד משופרים לתלמידים המקומיים, ויהווה חלק מרכזי בהתפתחות קהילת בעלזא במאנסי.