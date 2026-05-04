משטרת ישראל השלימה היום (שני) את מעצרם של כל 19 החשודים במעורבות ברצח ימנו בנימין זלקה בפתח תקווה.

זלקה, צעיר בן 21 שעבד בפיצרייה בעיר, נרצח בערב יום העצמאות לאחר שביקש מקבוצת נערים להפסיק להתיז ספריי שלג בתוך העסק. בתגובה לבקשתו, המתינו לו הנערים מחוץ לפיצרייה בסיום המשמרת שלו, תקפו אותו באלימות ודקרו אותו למוות.

החקירה, שנוהלה ביחידה המרכזית של מחוז מרכז, חשפה תמונה קשה של עבריינות נוער. בין 19 העצורים נמצאים קטינים בגילאי 12 עד 17, שחלקם ניסו להימלט ולהסתתר תוך תיאום גרסאות ביניהם. המשטרה הפעילה אמצעים טכנולוגיים ומודיעיניים מתקדמים כדי לאתר את כל המעורבים, ובמהלך היום הוארך מעצרם של מרבית החשודים בשבעה ימים נוספים בבית המשפט.

מפקד מחוז מרכז, ניצב אמיר כהן, שוחח עם בני משפחתו של ימנו והבטיח להם כי המשטרה מחויבת לחקר האמת עד תום. "בתוך זמן קצר הצלחנו להגיע לכל המעורבים הידועים לנו ברצח האכזרי של ימנו ז"ל, נער צעיר ונורמטיבי שחייו נגדעו באלימות קשה ומיותרת", אמר ניצב כהן.

הוא הדגיש כי המשטרה תמשיך לפעול יחד עם הפרקליטות כדי לגבש תשתית ראייתית מוצקה שתביא להגשת כתבי אישום חמורים נגד המעורבים.