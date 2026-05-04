ראיתם את התיעוד המזעזע של איל יפה נצמד לשוטרת מג"ב במהלך הפגנה? סרטון שבו כל מדינת ישראל ראתה מעשה מגונה בשידור חי. כתב האישום המקורי היה ברור, והראיות? הן פשוט מול הפרצוף שלנו . אבל מסתבר שבפרקליטות רואים דברים אחרת.

בהסדר טיעון מביך, סעיף המעשה המגונה פשוט נמחק. המעשה הבוטה הזה הפך ל'הפרעה לשוטר'. כאילו מדובר בסתם ויכוח על חסימת כביש ולא בפגיעה פולשנית ומבזה בלוחמת מג"ב שנמצאת שם כדי לשמור על החוק.

זה לא רק הסדר טיעון מקל - זו כניעה לתרבות הפרוטקציה. אם המפגין היה מגיע מהצד השני של המפה הפוליטית, הייתם מוחקים לו סעיף כזה? ברור שלא.

המסר של הפרקליטות היום הוא מסוכן: יש מי שמותר לו הכל, אפילו לבזות שוטרת, והמערכת כבר תדאג להסדר טיעון מביך.