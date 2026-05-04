מנכ"ל משרד הדתות, יהודה אבידן, שיגר מכתב לראש עיריית רעננה חיים ברוידא, בו הוא מותח ביקורת חריפה על התנהלות העירייה בכל הנוגע למועצה הדתית.

במכתב טוען אבידן כי העירייה מפרה את החוק בכך שאינה מעבירה את חלקה בתקציב המועצה הדתית, ובכך פוגעת בתפקוד שירותי הדת בעיר.

אבידן פותח את דבריו במשל, "אבא מכה את בנו מכות נמרצות וכשבנו בוכה, האב מתפלא מדוע הוא בוכה", ומסביר כי כך הוא רואה את התנהלות ראש העיר. לדבריו, לאחר שהעירייה אינה מעבירה תקציבים, היא טוענת כי המועצה הדתית אינה מתפקדת.

עוד ציין כי מצב המקוואות בעיר אכן קשה, אך לטענתו מדובר בהזנחה רבת שנים תחת הנהגה שנבחרה על ידי העירייה. לדבריו, "את התלונות יש להפנות לעירייה, לאדם שבחרה שינהל את המועצה הדתית".

במכתבו שנחשף לראשונה על ידי "חמ"ל רעננה" מתייחס אבידן גם לעיכוב בהקמת הרכב למועצה הדתית, וטוען כי העירייה "גררה רגליים עד חלוף הזמן החוקי" ולא פעלה כנדרש. הוא מציין כי למרות זאת, השר מיכאל מלכיאלי נמנע ממינוי ממונה כדי לאפשר הגעה להסכמות, אך ניסיון זה לא צלח וכיום המועצה פועלת ללא ממונה.

אבידן מדגיש כי על פי החוק, בהיעדר רב מכהן, חלקו של השר עומד על 55% וחלקה של העירייה על 45%, ומאשים את ראש העיר בניסיון לכפות את עמדתו ללא בסיס חוקי. לדבריו, "בחרת לפגוע במועצה הדתית ולעכב את הכספים המגיעים לה על פי דין מהעירייה".

לדבריו, הפגיעה באה לידי ביטוי בכלל שירותי הדת, בהם מקוואות, כשרות ותרבות תורנית, ואף הובילה למצב שבו אין אפשרות לשלם משכורות לעובדי המועצה. הוא מדגיש כי הסמכות למנות ממונה נתונה לשר בלבד, בהיוועצות עם ראש העיר.

בסיום המכתב קורא אבידן לראש העיר להעביר באופן מיידי את הכספים המעוכבים, כדי לאפשר טיפול במקוואות, תשלום משכורות ושיקום שירותי הדת בעיר.