ישראל דיסקינד, אחיו של שמחה בונים דיסקינד ז"ל שנהרג באסון מירון, שוחח עם ערוץ 7 במהלך הילולת הרשב"י.

"היה לי מאוד קשה להגיע לכאן דווקא ביום הזה. השנה אני מסיים כאן מסכת לעילוי נשמתו בהר מירון כי אם הייתי שואל אותו - זה מה שהוא היה רוצה", אומר דיסקינד.

הוא מוסיף "אנחנו נמצאים פה עכשיו בדיוק באותן דקות, לפני חמש שנים, בהן אחי זכרונו לברכה נהרג כאן באסון והרגשות מאוד מעורבים.

אני זוכה לפגוש כאן את בני הציונות הדתית שלומדים תורה ומתגייסים לצבא. אנחנו מקווים שבעזרת ה' נזכה לחגוג את ההילולה בשנים הבאות באופן רחב ומלא".