שר האוצר בצלאל סמוטריץ' השתתף אמש (שני) במעמד ההדלקה המרכזי של הציונות הדתית בחברון, שנערך בצל המתיחות הביטחונית הגבוהה והגבלת האירועים במירון.

סמוטריץ' הסביר כי ההחלטה שלא לאפשר התקהלויות במירון נבעה מאחריות ישירה לחיי אדם, בשל יכולות ההיזק שנותרו לחיזבאללה באזור.

"באנו לקברי אבות להידבק בתורת רשב"י - תורת הסוד מתחברת במקום הכי עמוק לחברון שבה הכל התחיל", אמר השר והדגיש כי חברון היא הבסיס לנצח ישראל.

בהתייחסו למערכה מול איראן ולמבצע "שאגת הארי", ציין סמוטריץ' כי הוא רואה בעין חיובית מאוד את הנחישות שמפגין ממשל טראמפ בוושינגטון.

לדבריו, "איראן היא הציר העיקרי של הטרור באזור, וישנה הסכמה הדדית בין ישראל לארה"ב על הצורך להשלים את המשימה ולמנוע מטהרן להפוך למעצמה גרעינית המאיימת על העולם כולו".

כשנשאל על האפשרות של חזרה ללחימה פעילה, העדיף השר לשמור על עמימות אך הבהיר כי ישראל ערוכה לכל תרחיש אפשרי.

רגע אישי ומרגש נרשם בדבריו של השר כאשר שיתף כי בנו בניה, שהיה מאושפז בעקבות פציעה קשה בקרבות בדרום לבנון, שוחרר מבית החולים ועבר להמשך תהליך שיקום. "אנחנו נושאים תפילות לשלום חיילי צה"ל ולרפואת הפצועים", אמר סמוטריץ' בהתרגשות, "ומתפללים שהקב"ה ייתן לנו עצה וכוח לנווט במציאות המורכבת הזו".