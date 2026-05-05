מבצע "שאגת הארי" באיראן הותיר אחריו לא רק הישגים צבאיים, אלא גם טלטלה כלכלית עמוקה במשקי הבית בישראל.

סקר מיוחד שערך ארגון "פעמונים" באמצעות מכון גיאוקרטוגרפיה, חושף כי 67% מהישראלים חוו פגיעה ישירה במאזן הכלכלי שלהם במהלך המבצע.

הנתונים מצביעים על שילוב מסוכן בין ירידה בהכנסות לעלייה חדה בהוצאות: בעוד ש-52% מהנשאלים דיווחו על פגיעה בהכנסה, כמחצית מהציבור מצא את עצמו מוציא סכומי כסף גבוהים מהרגיל, בעיקר על מוצרי מזון, פארמה ואחזקת הבית.

אחד הממצאים המדאיגים ביותר בסקר נוגע להתנהגות הצרכנית תחת לחץ. כ-70% מהישראלים הודו כי ביצעו רכישות של מוצרים או שירותים מתוך דחף רגשי ועייפות מצטברת. הדבר בא לידי ביטוי בעלייה חדה בצריכת אוכל וממתקים (למעלה מ-60%), וכן בעלייה בצריכת אלכוהול וסיגריות.

מנגד, הציבור צמצם משמעותית את הוצאות הפנאי והבילויים, אך החיסכון הזה לא הספיק כדי למנוע מ-17% מהאוכלוסייה להיכנס למינוס ומ-11% לקחת הלוואות כדי לשרוד את התקופה.

מצבם של המילואימניקים, שעמדו בחזית המבצע, קשה אף יותר. לפי הסקר, 67% מהם דיווחו על פגיעה בהכנסה, ושיעור הכניסה למינוס ולקיחת ההלוואות בקרבם גבוה פי שניים מהממוצע באוכלוסייה. הנתון המקומם ביותר שעולה מהדוח הוא חוסר האמון המוחלט במערכת הממשלתית: רק 12% מהישראלים מאמינים שהמדינה אכן תפצה אותם על הפגיעה הכלכלית שספגו. בנוסף, 86% מהציבור העידו כי אין להם מושג כיצד לממש את זכויותיהם הכלכליות מול הרשויות.

שרון לוין, מנהלת ההסברה של "פעמונים", מציינת כי בזמני משבר החוסן הכלכלי מתערער בקלות וקוראת לציבור לעצור ולחשוב לפני כל הוצאה גדולה או לקיחת הלוואה, גם כשהתחושה מסביב היא של כאוס מוחלט.

לדבריה, משברים הם אירועים חולפים, אך החלטות כלכליות שגויות שמתקבלות במהלכם עלולות ללוות את המשפחות זמן רב לאחר שהשקט הביטחוני יחזור.