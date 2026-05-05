דיווח דרמטי של סוכנות הידיעות רויטרס חושף כי הערכות המודיעין האמריקניות בנוגע לפרויקט הגרעין של איראן נותרו ללא שינוי: טהרן זקוקה לפרק זמן של תשעה חודשים עד שנה כדי להשלים פיתוח נשק גרעיני.

נתון זה מעניין במיוחד לאור העובדה שלוח הזמנים לא השתנה מאז הקיץ האחרון, מה שמעיד כי סבב הלחימה הנוכחי, "שאגת הארי", לא הצליח להסיג לאחור את הפרויקט מעבר להישגים של מבצע "עם כלביא".

לפי הדיווח, המבוסס על שלושה גורמים המעורים בפרטים, לפני המלחמה הקצרה ביוני אשתקד איראן הייתה קרובה מרחק של שלושה עד שישה חודשים בלבד מהיכולת להעשיר אורניום לפצצה. התקיפות האמריקניות אז הסבו נזק כבד למתקנים בנתנז, פורדו ואספהאן ודחקו את הקץ לטווח של שנה.

כעת מתברר כי בתקיפות שהחלו בפברואר האחרון, ארה"ב וישראל התמקדו בעיקר במטרות צבאיות קונבנציונליות ובהנהגה האיראנית, ופחות במתקני הגרעין עצמם, מה שהשאיר את לוח הזמנים בעינו.

בסוכנות לאנרגיה אטומית (סבא"א) מביעים דאגה עמוקה מחוסר היכולת לאמת את מיקומם של כ-440 קילוגרמים של אורניום המועשר לרמה של 60%. ההערכה המודיעינית היא שהחומר מאוחסן במנהרות עמוקות מתחת למרכז למחקר גרעיני באספהאן, כמות שמספיקה לעשר פצצות אם תועשר לרמה גבוהה יותר.

עוד דווח כי בבית הלבן בוחנים כעת אפשרויות מבצעיות, כולל פשיטות קרקעיות לתוך המנהרות באספהאן, כדי לתפוס או להשמיד את המאגר הקיים.