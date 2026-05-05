יושב ראש מפלגת הציונות הדתית, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', אומר כי הקמת ממשלת השינוי יחד עם מפלגת רע"ם היתה קשה יותר אפילו מטבח ה-7 באוקטובר.

"בוודאי שהקמת הממשלה עם מנסור עבאס קשה יותר", הצהיר סמוטריץ' בראיון ל-ברדיו 103fm.

הוא הדגיש כי חרף העובדה שמעשי הטבח הם אירוע טרגי וקשה לעיכול, כוונת המכוון בשותפות פוליטית עם מפלגה ערבית מהווה מבחינתו סכנה משמעותית יותר. "טבח 7 באוקטובר הוא מחדל נורא ואיום, אבל הוא מחדל טקטי. מי שבמודע מכר את מדינת ישראל לאויביה ולתנועה האסלאמית, עשה משהו שחמור פי 1,000 מהמחדל הכי נורא שיכול להיות, מכיוון שהוא אינו מעשה זדוני".

כשנשאל מדוע אינו מכיר בכך שראש הממשלה נתניהו הוא המנהיג שבתקופת כהונתו התרחש הטבח הרצחני של חמאס הגיב "יש לי ויכוחים נוקבים איתו. אני עדיין חושב שהמלחמה הזאת חייבת להסתיים בשינוי גבולותיה של מדינת ישראל, גם בעזה, גם בלבנון, גם בסוריה, כמובן ביהודה ושומרון".

לדבריו, לו הדבר היה תלוי בו, כוחות צה"ל היו כובשים שטחים נרחבים יותר בלבנון. "כן, אני חושב שהוא טועה. תודעתית, לא אכפת לאויבים שלנו כמה מחבלים אנחנו הורגים להם ולא כמה פצצות אנחנו יורים עליהם. זה לא מעניין אותם. מה שאכפת להם זה אם ניקח להם שטח".

כשנשאל "במה בנט, לו הוא ראש ממשלה, ינהל אחרת מכם את המלחמה הזאת?", השיב סמוטריץ' "השמאל, לאורך שנים, אלוף בלקחת הישגים צבאיים ולמסמס אותם". סמוטריץ' לא הסתפק בכך והבהיר כי אינו מתייחס לראשי הממשלה הקודמת, שהם לדבריו, אנשים שאי אפשר להאמין למילה שיוצאת מפיהם, תוך שהוא מאשים אותם בהפניית עורף ב־180 מעלות לבוחריהם תוך ימים ספורים. "אני מוכן להתווכח עם ימין, מוכן להתווכח עם שמאל - לא יודע להתווכח עם מי שיום אחד מבטיח שלא יישב עם לפיד ואז כן יושב עם לפיד, מי שהבטיח שלא יקים ממשלה עם תומכי טרור אנטי-ציוניים עם תנועת האחות של חמאס ועשה את זה. בוא נדבר על אנשים שיש להם תפיסת עולם".

בהמשך פרסם סמוטריץ' הבהרה לדבריו. "שיהיה ברור - לכל מי שמנסה לעשות פוליטיקה קטנה על גבם של הנופלים והנרצחים ב- 7 באוקטובר - אתם לא מעניינים אותי. מה שכואב לי זה המון אנשים שנפגעים מהעיוות שלכם את דבריי ולהם חשוב לי להבהיר:

השאלה שנשאלתי ועליה השבתי היתה מה המעשה הפוליטי החמור יותר - ללכת לממשלה עם חמאס במודע ובמזיד בשל תאוות כבוד ושלטון או ישיבה בממשלה שבמשמרת שלה התרחש טבח נורא שבו חמאס תקפו את מדינת ישראל ורצחו לנו אלפי אנשים.

אז כן, ללכת ביודעין לממשלה עם חמאס תוך שקרים והונאה וגניבת קולות זה המעשה החמור ביותר שידעה הפוליטיקה הישראלית. הטבח שביצע חמאס הוא מהנוראים שידענו מאז השואה ואין שום דבר שמשתווה לו. לכם התקשורת - אם אתם מנסים להוציא את דבריי מהקשרם ולזלזל בטבח אתם רשעים ושקרנים".