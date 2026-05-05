חודש אפריל 2026 עמד בסימן שילוב מורכב בין לחימה אינטנסיבית באיראן לבין תקופת חול המועד פסח, והתוצאות ניכרות היטב בכיס של כולנו.

נתוני חברת שבא, המנהלת את מערכת התשלומים הלאומית, מצביעים על האטה בפעילות הכלכלית של הציבור הישראלי.

ההוצאות הכוללות בכרטיסי אשראי הסתכמו ב-45.333 מיליארד שקלים, נתון המהווה ירידה של 1.1% בהשוואה לחודש אפריל בשנה שעברה, שבו עמדו ההוצאות על 45.845 מיליארד שקלים.

הירידה בולטת עוד יותר בבחינת ממוצע ההוצאות היומי, שעמד באפריל על 1.511 מיליארד ששקלים - ירידה של 2.3% לעומת חודש מרץ 2026.

המומחים בשבא מציינים כי השבוע הראשון של אפריל, שבו הלחימה במבצע "שאגת הארי" עדיין הייתה בעיצומה (עד להפסקת האש ב-8 באפריל), לצד ימי החג שבהם עסקים רבים סגורים או פועלים במתכונת מצומצמת, הם הגורמים המרכזיים לירידה הצריכה הפיזית בחנויות.

למרות המגמה הכללית של ירידה, עסקאות הדיגיטל והאונליין רשמו צמיחה קלה של 0.7% לעומת השנה שעברה, מה שמעיד על כך שהציבור הישראלי המשיך לבצע רכישות מרחוק גם בימי המתח הביטחוני.

נתון מעודד נוסף עולה מהשוואה למבצע "עם כלביא" שנערך ביוני 2025: ממוצע ההוצאות היומי הנוכחי גבוה ב-8.6% מזה שנרשם בקיץ שעבר, מה שמעיד על חוסן צרכני גבוה יותר של המשק בסיבוב הלחימה הנוכחי מול איראן.

עם זאת, המשק עדיין רחוק משיאי הצריכה של יולי 2025, אז עמד הממוצע היומי על נתון שיא של 1.673 מיליארד שקלים.