בצעד חסר תקדים הכריז נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, על יוזמת "שבת 250" ההכרזה הרשמית נחתמה במסגרת הצהרת הבית הלבן לציון חודש המורשת של יהדות אמריקה.

בהצהרה נקראים כלל אזרחי ארצות הברית להקדיש את סוף השבוע של ה-15 וה-16 במאי לזמן של מנוחה, התבוננות פנימית והודיה, כחלק מחגיגות 250 השנה לעצמאות המדינה.

הנשיא טראמפ ציין בהכרזתו כי השבת הלאומית נועדה להוקיר את "המסורת היהודית הקדושה של הקדשת זמן לאל ולמשפחה", ערכים ש"מהווים סלע איתן בבנייתה של האומה האמריקנית מאז היווסדה".

המהלך נתפס כהבעת הערכה עמוקה לקהילה היהודית בארה"ב וכמחווה לחופש הדת המעוגן בחוקה.

היוזמה זכתה לתגובות נלהבות בקרב הקהילות היהודיות והארגונים החרדים המרכזיים בארצות הברית. בהודעת תמיכה רשמית ונדירה, קראו ראשי הארגונים לציבור היהודי להשתתף ביוזמה באופן פעיל.