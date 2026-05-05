תיאטרון השעה הישראלי לילדים ולנוער מעלה יחד עם הסופרת גלילה רון פדר עמית את ההצגה "ג'ינג'י", שתוצג בהיכל התרבות בית שמש ב-11/5 בשעה 17:00.

ההצגה היא עיבוד בימתי לסדרת הספרים הוותיקה, המוכרת לדורות של ילדים בישראל.

הסדרה, שנכתבת כבר 44 שנים, עוסקת בילד ג'ינג'י בן 9, דמות שאינה מתבגרת, מתוך תפיסה כי הילד הפנימי מלווה את האדם לאורך חייו. גלילה רון פדר עמית מסבירה כי הבחירה בילד ג'ינג'י נועדה לייצג דמות יוצאת דופן, בעלת עומק פנימי לצד שובבות חיצונית.

עלילת ההצגה מתמקדת בג'ינג'י וחבריו, בהם מושיק, שגית ודנה, המתמודדים עם גניבה מסתורית של מדליון עתיק ממוזיאון ישראל. בעקבות האירוע, אביו של מושיק מפוטר, וג'ינג'י מחליט להקים חבורה סודית כדי לחשוף את זהות הגנב.

העיבוד שומר על רוח הסדרה המקורית ומשלב הומור, מתח בלשי ותכנים חינוכיים, תוך העלאת שאלות על דמיון, היגיון ודמוקרטיה בין ילדים. את ההצגה כתבו במשותף גלילה רון פדר עמית והמחזאי משה בן שושן, אשר ביקשו לעורר מחשבה בקרב הצופים הצעירים.