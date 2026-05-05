הרב שלמה מחפוד, חבר מועצת חכמי התורה של ש"ס, פרסם מכתב לתלמידיו שבו הורה להימנע מעלייה למירון בל"ג בעומר, בשל החששות הביטחוניים.

במכתב כתב הרב מחפוד הפציר הרב מחפוד שלא להתחכם ולעלות למירון חרף הסכנה. "השנה בעוונותינו הרבים השעה צריכה לכך, וחובה עלינו להטות אוזן קשבת לקול התורה וההלכה המכריזה 'ונשמרתם מאוד לנפשותיכם' כי חמירא סכנתא מאיסורא".

הרב הדגיש כי למרות השמחה הגדולה הכרוכה בעלייה למירון, "במקום שיש בו חשש סכנה, הן מאויבים מחוץ והן מבית, אין אנו רשאים לעמוד מנגד, אפילו אם השמחה גדולה ונכספת ביותר".

הוא התייחס להחלטת רשויות הממשל וגורמי הביטחון לאסור את ההגעה למירון בשל המצב הביטחוני בצפון, וציטט: "חבי כמעט רגע עד יעבור זעם, ואין שווה להיכנס למקום סכנה ולומר לא אנזק".

הרב מחפוד הציע חלופה לעלייה למירון: "הצדיק אינו מוגבל לגבולות של מקום וזמן בלבד. אורו של הצדיק פושט בכל עבר ופינה שבו לומדים את תורתו ומזכירים את שמו בלימוד. בשעה שאתם עוסקים בתורתו של רבי שמעון בר יוחאי, הרי הוא נמצא עמכם ממש בתוך הישיבות ובתי המדרשות".

המכתב הסתיים בברכה: "יהי רצון שתזכו ללמוד את תורתו של רשב"י מתוך ישוב הדעת והרחבת הלב, ובזכות כך נזכה לשבת בשקט ובבטחה, לישועה קרובה ולגאולה שלמה במהרה בימינו".