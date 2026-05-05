המשפיע הרב בידרמן מלהיב את ההמונים דוברות האירוע כ-60 אלף איש השתתפו אמש (שני) במעמד ההדלקה המרכזי של ל"ג בעומר בירושלים, בראשות 'המשפיע' הרב אלימלך בידרמן, על פי הערכת משטרת ישראל. האירוע, שהתקיים ברחובות שפע חיים והסביבה ביוזמת ארגון 'של מעלה' בראשות סגן ראש עיריית ירושלים יצחק מאיר ברים, נערך כתחליף למעמד המסורתי במירון שבוטל השנה מטעמי ביטחון. רבבות משתתפים מכל גווני הציבור גדשו את האזור ונטלו חלק במעמד שכלל שירה, תפילה ושמחה לכבוד רבי שמעון בר יוחאי. האירוע התקיים בסדר מופתי, הודות להיערכות רחבת היקף ולשיתוף פעולה של הציבור. במהלך האירוע טיפלו צוותי איחוד הצלה ב-20 נפגעים באורח קל, מתוכם שלושה פונו להמשך טיפול בבית החולים. יחידת רחפנים של הארגון אבטחה רפואית את האירוע מהאוויר. מארגני האירוע הודו למשטרת ישראל, לעיריית ירושלים, לחברת ההפקות אקטיבר ולאיחוד הצלה על שיתוף הפעולה. בלשכת סגן ראש העיר ציינו כי מדובר באחד ממעמדי ל"ג בעומר הגדולים והמרגשים שנראו בשנים האחרונות.

