היחידה ללוחמה בטרור בבואנוס איירס פתחה בחקירה לאחר שספרייה יהודית ובית חב"ד בלה פלאטה, פרבר של בירת ארגנטינה, הותקפו בשבוע שעבר.

ביום חמישי האחרון הושלכו בקבוקי תבערה לעבר המרכז הספרותי וספריית מקס נורדאו בלה פלאטה, על פי הודעה שפרסמה מועצת המנהלים של המרכז. התוקפים שברו חלונות וגרמו נזק למקום. לא דווח על נפגעים.

הספרייה, מרכז חינוכי שנוסד ב-1912 ומקדם את התרבות היהודית הארגנטינאית, הודיעה כי היא מחזקת את אמצעי האבטחה בעקבות התקיפה.

יממות לאחר מכן, ביום ראשון האחרון, גם בית חב"ד בלה פלאטה הותקף, על פי ארגון הקהילה היהודית הארגנטינאית DAIA, שגינה את שתי התקיפות. "אנו מודאגים מאוד מהישנותן של אירועים אלה ומזמן הזמן הקצר שלהם," נמסר בהצהרת הארגון. גם במקרה זה לא דווח על נפגעים.

ראש עיריית לה פלאטה, חוליו אלאק, אמר: "מעשי אלימות אלה מאיימים על דו-קיום דמוקרטי ועל ערכי הכבוד והפלורליזם שאנו מגנים עליהם. לא נאפשר לשנאה ולחוסר סובלנות מקום בעירנו."