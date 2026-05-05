כוחות משטרה גדולים פעלו במהלך הלילה ובשעות הבוקר (שני) לפינוי מאות מתפללים שניסו להגיע לאזור מירון ולעלות לציונו של רבי שמעון בר יוחאי ביום הילולתו.

לפי הודעת המשטרה, המתפללים שנתפסו הועלו לאוטובוסים והועברו למרחק מהאזור. רבים מהם הגיעו למקום לאחר הליכה ממושכת בכבישים, ביערות ובדרכים לא סלולות, ונתקלו במחסומים משטרתיים שהוקמו מראש.

מאות שוטרים, לוחמי מג"ב ואנשי אגף התנועה ממשיכים לפעול בשטח בניסיון למנוע הגעה נוספת. במסגרת הפעילות נעצרו גם אוטובוסים ורכבים פרטיים שניסו להתקרב לאזור.

במשטרה טוענים כי האכיפה המוגברת נובעת משיקולי בטיחות בלבד, על רקע המצב הביטחוני ובהתאם להנחיות פיקוד העורף. לדבריהם, השהייה באזור עלולה לסכן את הציבור במקרה של שיגורים וירי מצד ארגון הטרור חיזבאללה בלבנון.

לפחות בשלב זה, כוחות המשטרה לא מפנים אנשים מההר עצמו, בו שוהים לפי הערכות אלפי בני אדם - חלקם הגיעו כבר לפני שבת, ואחרים הצליחו לעבור את המחסומים.