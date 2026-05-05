הצדק מתקרב עבור משפחתה של קרן דיימונד בת ה-82 ועשרות פצועי הפיגוע בקולורדו. המחבל מוחמד סברי סולימאן (46), אזרח מצרי שהיגר לארה"ב, צפוי להודות השבוע ב-12 מסעיפי האישום החמורים העומדים נגדו בבית המשפט.

סולימאן ביצע את הפיגוע ביוני אשתקד, כאשר השליך שני בקבוקי תבערה לעבר קהל שהשתתף בהפגנת תמיכה בשחרור החטופים הישראלים בבולדר. בפיגוע נרצחה דיימונד ונפצעו 29 בני אדם נוספים, חלקם באורח קשה.

נגד סולימאן הוגשו לא פחות מ-184 סעיפי אישום הכוללים רצח, ניסיון לרצח, שימוש בחומרי נפץ ואפילו התאכזרות לבעלי חיים בשל פציעת כלב בפיגוע. במסגרת ההליך בקולורדו, הודאתו צפויה להוביל לגזר דין של מאסר עולם ועוד 400 שנים בכלא, ללא כל אפשרות לחנינה. במקביל, מתנהל נגדו הליך פדרלי בגין פשעי שנאה, שם שוקלת התביעה לדרוש עונש מוות - צעד שסנגוריו מנסים למנוע באמצעות הצעה להודות באשמה תמורת מאסר עולם בלבד.

קו ההגנה של סולימאן מעורר סערה ציבורית ומשפטית: סנגוריו טוענים כי לא מדובר בפשע שנאה דתי או אתני, אלא בפעולה על רקע "נטייה פוליטית" מאחר וכוונתו הייתה לפגוע ב"ציונים". לשיטתם, הגדרה זו אמורה להוציא את המעשה מגדר פשעי השנאה כפי שהם מוגדרים בחוק הפדרלי האמריקני.

בנוסף, הסנגורים מנהלים קרב משפטי נגד הכוונה לגרש את גרושתו וחמשת ילדיו של המחבל מארה"ב, בטענה כי נוכחותם במדינה הכרחית כדי שישמשו כעדי אופי בשלב הטיעונים לעונש.