יש אנשים שאתה זוכר לא בגלל התפקיד שלהם או מעמדם הבכיר אלא בגלל הדרך הייחודית שלהם.

את יהודה אליהו הכרתי בשלב מוקדם יחסית בדרכי המקצועית כשהייתי עובד צעיר, והוא כבר מנכ"ל ותיק ומנוסה. הפער היה ברור, אבל ההתנהלות שלו הייתה הפוכה לחלוטין מהמצופה: בגובה העיניים, בלי פוזה, בלי "דיסטנס". מאז ועד היום זה לא השתנה. בכל מפגש, במסדרון, בכל סיטואציה הוא תמיד יקדים שלום, יקשיב ואז ידבר.

בעולם ציבורי שבו לא פעם קודמים האגו, הפוליטיקה וההיררכיה, זו גישה ניהולית נדירה. היכולת להקשיב לפני שמחליטים, לשתף ולתת מקום לאנשים לצידך, היא זו שבונה אמון בכל ארגון וחברה עסקית או ציבורית; ואמון, בסופו של דבר, הוא התנאי הבסיסי לכל מערכת שרוצה לתפקד בצורה מיטבית ואפקטיבית.

סביר להניח שאם תפגשו אותו ברחוב לא תדעו שמדובר באדם שעומד בראש רשות מקרקעי ישראל. המראה הפשוט, הצניעות ונועם ההליכות האנושי "מסתירים" את מעמדו. יהודה אליהו הוא "בולדוזר" של עבודה אבל מהסוג השקט. כזה שלא מחפש כותרות, לא מייצר רעש מיותר ובוודאי לא נשען על עסקונה פוליטית. הוא מתקדם, פותר בעיות ומביא תוצאות.

גם מי שאינו מגיע מעולמות ההתיישבות וממרחבי יהודה ושומרון, כמוני, לא יכול שלא להתרשם מהעשייה ומההישגים הדרמטיים שהוביל בשנים האחרונות. כמות היישובים שקודמו, רמת הביצוע והיכולת להזיז מערכות מורכבות, מעבר להישג האידיאולוגי והמדיני שקידם יהודה, אלו הישגים מקצועיים שלא ניתן להתעלם מהם.

וכאן בדיוק טמונה ליבת העניין. בזמן שיהודה ושומרון זכתה לראש חץ המוביל את המערכת לפיתוח ושגשוג ההתיישבות והקדיש את חייו לפיתוחה, הנגב והגליל עדיין מחכים לאותם אנשי עשייה אמיתיים. לנגב והגליל אין זמן לעוד תוכניות, כוונות טובות והצהרות. נדרש ביצוע מידי לשיקום וצמיחה; מה שעד היום, לדאבוננו, רמ"י לא ערה למצב.

מינוי מנכ"ל רמ"י זהו מינוי דרמטי לעתידה של מדינת ישראל, כלכלתה וענף הנדל"ן כולו. זה לא עניין טכני או עוד "ג'וב", זו הזדמנות לשינוי אמיתי ותיקון או המשך ביורוקרטיה החוטאת למטרת הארגון וקיומו בראשונה ושירות אינטרסים המנוגדים לחזון המדיני של ישראל.

אין טעם להכביר מילים על כשלי רמ"י הידועים: המתח הקבוע בין הערך הנדל"ני של הקרקע לערך ההתיישבותי שלו והאמרת מחירי הקרקעות בניגוד לאינטרס המדיני, פערים כספיים בשיווק הקרקעות בין יהודים לערבים, אתגרי פיקוח מול הפזורה ועוד. כדי להתמודד עם האתגרים הללו צריך תפיסת עולם שורשית לצד יכולת ביצוע משמעותית ומוכחת, הרבה מעבר לניסיון ניהולי גרידא.

יהודה אליהו ניחן בתפיסת עולם שמולידה בפועל עבודה אפקטיבית ומניבה, לצד יכולת לקחת רעיונות וחלומות ולהפוך אותם למציאות בשטח. את ההוכחות לכך רואים בעיניים בנסיעה ברחבי יהודה ושומרון בשנתיים האחרונות. עוד יישוב ועוד נקודה, עוד שטח ועוד בנייה. כך היינו כחולמים גם לשאר אזורי הארץ.

האמת היא שזה הרבה מעבר למרחבי הצפון והנגב - זה נוגע לכולנו, בכל מקום בישראל, לכל יזם ובכל פרויקט נדל"ן. מדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה לפספס הזדמנויות כאלה, ומינויו של יהודה אליהו הוא הזדמנות של ממש למנות את מי שיודע לממש את הערכים הנדל"ניים לצד חיזוק והעמקת ההתיישבות בפריפריה.

בהצלחה, יהודה. ההצלחה שלך היא הצלחה של מדינה שלמה.

הכותב הוא מנכ"ל חברה כלכלית חוף אשקלון