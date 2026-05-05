אלפים מכל רחבי הארץ ומעבר לה, ומכל המגזרים, הגיעו לחגוג את ליל ל"ג בעומר בהדלקה המרכזית של הציונות הדתית ובני הישיבות בחברון. ערוץ 7 מביא מהקולות ומהאווירה המיוחדת של חיבור הבנים והבנות לאבות ולאימהות האומה.

מנכ"ל 'הכנסת אורחים חברון', ברוך מרזל, מספר על האירוע המתקיים מזה עשרות שנים ובכל שנה הולך ומתרחב עם אלפים רבים שמתכנסים לעיר האבות בלילה המיוחד. הרב יצחק נריה, שעמד מאחורי האירוע יחד עם אמיתי כהן מנכ"ל מערת המכפלה, מחבר בין רשב"י שנשמתו נשמת משה רבנו והאבות הקדושים השוכנים בחברון בממדי חסד גבורה תפארת נצח והוד, "ומה יותר טבעי מלחבר את כל האורות הגדולים האלה לאור אחד של שמחה, חדווה והתכוננות לחג מתן תורה".

ראש המועצה המקומית קריית ארבע, ישראל ברמסון, רואה בחברון עיר האבות כסמל לדמותו של רבי שמעון בר יוחאי ומציין את דברי הזוהר לפיהם בהילולה שלו מגיע רשב"י דווקא לחברון.

"זו הדלקה של הכנסת אורחים", אומר מרזל. "כל מי שמגיע צריך לאכול כמו שצריך ולזה אנחנו דואגים כל השנים", ואכן חלוקת המזון לעולים לרגל ניכרת בכל פינה בין המון החוגגים. מרזל מציין כי לחברון מגיעים גם מרחבי העולם, "הרבה אנשים שלא הצליחו להגיע למרון מגיעים לפה, יש הרבה ישיבות שמגיעות לפה. שמחה גדולה".

על הקשר בין ל"ג בעומר לחברון מרחיב הרב נחום נריה, ראש ישיבת 'תורה בציון' ומציין את הקשר המובע במשפט 'ברית אבות לבנים תזכור' כביטוי לקשר בין הבנים הנכדים והנינים לאבות האומה מתוך שמחה גדולה שמשחמת "גם את אבותינו שכנראה שומעים את ההדים של השירה הזו".

הרב יצחק נריה מדגיש בדבריו את החובה להתפלל דווקא בתקופה קשה זו של מלחמה לגאולה שלמה ולא רק על האדם עצמו. "זה מה שהאבות הקדושים רוצים וזה מה שהקב"ה רוצה".

ברמסון מוסיף ומזכיר את דבריו של הרב מרדכי אליהו זצ"ל על דמותו של רבי שמעון בר יוחאי המלווה את חיילינו בשדה המערכה כממשיכי מלחמת היהודים ברומאים. בדבריו מציין ברמסון את בחירתו אתמול של ראש מועצה דתית חדש לחברון, ולאירוע בחירתו הגיע הישר מהקרבות בעזה ואליה שב מיד לאחר הבחירה. בעיני ברמסון מדובר בביטוי לחיבור המיוחד בין רשב"י לכלל עם ישראל ולמאבק ומסירות הנפש למען ארץ ישראל.

"בכל יום אנחנו אצל האבות והאמהות, אבל בל"ג בעומר אנחנו מחברים את פצצת האטום שהיא האבות לפצצת האטום ששמה רשב"י ויחד זה דבר שיוכל להביא ישועות גדולות לעם ישראל", אומר ברוך מרזל.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הודה כי הוא מתרגש לקחת חלק באירוע. "באנו לקברי אבות להידבק בתורת רשב"י - תורת הסוד מתחברת במקום הכי עמוק לחברון שבה הכל התחיל", אמר השר והדגיש כי חברון היא הבסיס לנצח ישראל.

הוא שיתף כי בנו בניה, שהיה מאושפז בעקבות פציעה קשה בקרבות בדרום לבנון, שוחרר מבית החולים ועבר להמשך תהליך שיקום. "אנחנו נושאים תפילות לשלום חיילי צה"ל ולרפואת הפצועים", אמר סמוטריץ' בהתרגשות, "ומתפללים שהקב"ה ייתן לנו עצה וכוח לנווט במציאות המורכבת הזו".