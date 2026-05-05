על רקע המאמצים הדיפלומטיים הקדחתניים בוושינגטון, נשיא לבנון ג'וזף עאון מנמיך ציפיות לגבי פריצת דרך מדינית בדמות פגישה ישירה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו.

יל פי דיווח הבוקר (שלישי) בעיתון הלבנוני "אלאח'באר", המזוהה עם הציר המתנגד, עאון הבהיר בשיחות סגורות כי לא יקיים פגישה עם המנהיג הישראלי כל עוד לא הושגה התקדמות משמעותית במישור הביטחוני.

"התזמון אינו מתאים כעת לפגישה עם נתניהו", אמר עאון לנציגי מפלגת "הכוחות הלבנוניים". הוא הוסיף "עלינו תחילה להגיע להסכם ביטחוני ולהביא להפסקת ההתקפות הישראליות בשטחנו".

הנשיא הלבנוני אף חשף כי הוא נתון ללחץ אמריקני גובר מצד ממשל טראמפ לקדם מחווה פוליטית כלפי ישראל, וציין כי ייתכן שביקורו המתוכנן בארה"ב יבוטל אם יתמיד בסירובו למפגש הפסגה.

למרות הסירוב לפגישה, עאון הדגיש כי לבנון מחויבת להמשך המשא ומתן המתנהל בתיווך שר החוץ האמריקני מרקו רוביו. "אין לנו ברירה אחרת", הודה הנשיא, אך הציב קווים אדומים ברורים: נסיגה ישראלית מלאה מהשטחים שבמחלוקת והחזרת השבויים הלבנונים.

העובדה שדבריו של עאון נאמרו דווקא לאנשי "הכוחות הלבנוניים" אינה מקרית. המפלגה הנוצרית, שמובילה קו ניצי נגד חיזבאללה ודוגלת בפירוקו מנשקו, מהווה את המשענת הפוליטית המרכזית של עאון בניסיונו לבסס ריבונות לבנונית ללא השפעה איראנית.