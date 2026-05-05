קרן הינד רג'ב (HRF), הרודפת ישראלים ששירתו בצה"ל ונמצאים בחו"ל, הגישה תלונה משפטית דחופה למשרד המשפטים ולמפקד המשטרה ולתובע הכללי של קפריסין.

התלונה דורשת את מעצרו המיידי של א', חייל ישראלי השוהה כעת במדינה בחשד לביצוע פשעי מלחמה, פשעים נגד האנושות ומעשי רצח עם ברצועת עזה.

"נוכחותו של א' בקפריסין אינה רק פרט לוגיסטי, זהו ציווי מוסרי ומשפטי עבור המדינה הקפריסאית", אמר דיאב אבו ג'הג'ה, המנכ"ל של קרן הינד רג'ב. "בעוד העולם צופה בהרס בעזה, חשודים ברצח עם נעים בחופשיות ברחבי אירופה, מתוך אמונה שהגיאוגרפיה מציעה להם חסינות. לקפריסין יש חובה מחייבת על פי המשפט הבין-לאומי לפעול. אין מקלט בטוח לפושעי מלחמה. אם קפריסין לא תעצור את נרקיס, היא הופכת לשותפה בתרבות של חסינות שמאפשרת למעשי הזוועה הללו להימשך".

על פי הדוח שלכאורה נערך באמצעות מודיעין גלוי, ראיות ברשתות החברתיות ותמונות לוויין, לוח הזמנים קושר את הלוחם לאירועים שבין אוקטובר 2024 לינואר 2025.