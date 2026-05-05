ישיבת מעלה גלבוע פרסמה הקלטה וקליפ למחרוזת שבת הנשמעת מדי שבת בתום תפילת מוסף, והפכה לאורך השנים לחלק בלתי נפרד מצליליה של השבת בישיבה.

השירה מבוצעת על ידי ראשי הישיבה הרב יהודה גלעד, הרב שמואל ריינר והרב יוסי גמליאל, לצד התלמידים זאב קיציס, עמנואל אברהמי, נדב אורביטו, תום אורן, נעם בגון, גבריאל גלס, יהודה הופנברג, מידד ליטון, מתן צ'קוטאי ודוד שלזינגר.

ברקע המחרוזת מובא סיפור חסידי על האחים ר' זושא ור' אלימלך מליז'נסק, שתהו אם ההתעוררות שהם חשים בשבת נובעת מקדושת היום או מדמיון. השניים ערכו ניסוי ביום חול, לבשו בגדי שבת וישבו עם החסידים לשיר ניגונים ולומר דברי תורה, ולדבריהם חשו גם אז את קדושת השבת.

כאשר הבחין בכך ר' אלימלך, הוא פנה לאחיו ואמר, "זושא, מה נעשה עכשיו?!". השניים פנו למגיד ממעזריטש, שהשיב להם כי עצם לבישת בגדי השבת היא שמביאה עמה את קדושת היום, ולכן אין מדובר בדמיון.

המחרוזת מושרת כבר משנתה הראשונה ומהווה מסורת רבת שנים עבור תלמידים רבים. בהקלטה החדשה ביקשו היוצרים להמשיך את המסורת ולקרב את תחושת השבת גם לימי החול.

על העיבוד וההפקה המוזיקלית הופקד יגאל שטטנר, לצד נגנים ואנשי צוות נוספים, ובהם אבישי ישר בתופים וידידיה קליין בקלרינט.