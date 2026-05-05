פרויקט דאפה מציג ביצוע חדש לשיר "ואמרתם כה לחי", הנשען על מסורת מוזיקלית שהתפתחה לאורך שנים בהילולות במירון ובצפת.

עוד לפני עשרות שנים, בהילולות הגדולות במירון ובצפת, נרקם קשר מוזיקלי בלתי אמצעי. החסידים שעלו להר מירון לא חיו בבידוד; הם הושפעו מצלילי החלילים ומהמקצבים של ערביי הגליל והבדואים באזור. באותם ימי הילולה, המנגינות התמזגו באופן טבעי: השמחה היהודית-חסידית קיבלה "צבע" מקומי, והפיוט "ואמרתם כה לחי" הדהד בין ההרים כשהוא עטוף בסולמות ונעימות מזרחיות.

פרויקט דאפה, הידוע בחיפוש המתמיד שלו אחר נקודות המפגש שבין פולקלור מקומי למוזיקת עולם, מחזיר לחיים את החיבור הזה. בשיר החדש הם לוקחים את הטקסט המקודש של רבי שמעון בר יוחאי ומלבישים אותו על מנגינה בדואית אותנטית, תוך שמירה על הליבה החסידית המוכרת.

חברי ההרכב הסבירו לערוץ 7 את המהלך ואמרו: "רצינו לשחזר את הרגע ההוא במירון של פעם, הרגע שבו המוזיקה לא ידעה גבולות, והחסיד והבדואי יכלו למצוא שפה משותפת דרך הניגון".