אביה סלוטקי, אלמנתו של ישי סלוטקי ז"ל שנפל בקרב הגבורה בגבול עזה בשבעה באוקטובר יחד עם אחיו נעם, התחתנה אתמול (שני) בל"ג בעומר עם מיכה גולדנברג.

לפני החתונה, ביום ראשון, עלתה אביה לקבר של ישי ז"ל יחד עם בני משפחתו.

בפוסט שפרסמה לפני מספר חודשים, לרגל אירוסיה, כתבה אביה: "מה שאני לא ידעתי שאפשרי - הלב שלי ידע והוא ידע להישבר ולהיפתח ולאהוב, ולפנות מקומות נוספים ולגדול עוד ועוד".

אביה עם הוריו של ישי ז"ל לפני החופה צילום: חיים גולדברג, פלאש 90

עוד כתבה כי גם ברגעים שבהם חשה כי אין עוד תקווה, הצליח לבה להפתיע אותה: "גם כשחשבתי שכבר אי אפשר הוא הוכיח לי אחרת - שהלב יודע להתגעגע עד עמקי נשמתו ולאהוב עד עומק המצולות. וגם כאן עוד מסע שלם לפנינו אני מודה על מה שהיה, ועל כל מה שעוד יבוא. זה הנצחון הקטן שלנו".

ישי ונעם סלוטקי ז"ל שהו עם משפחותיהם בבאר שבע בבוקר השבעה באוקטובר. כאשר החלה מתקפת חמאס, השניים החליטו לצאת מיידית לשטח. הם עלו על מדים, הצטיידו באקדחים האישיים ותיקי עזרה ראשונה, ונסעו לעוטף עזה.

אביה סלוטקי בקברו של ישי, יום לפני החתונה צילום: חיים גולדברג, פלאש 90

השניים הגיעו לקיבוץ עלומים, שם ניגשו לעזור לפצועים. מצלמות האבטחה תיעדו את האחים כשהם מסתערים לעבר מארב של מחבלים חמושים, כשברשותם אקדחים בלבד.

במוצאי שבת, גופותיהם אותרו כשמסביבם מחבלים הרוגים. עדות אחרונה למעשה לחימה של אחווה, אומץ ואחריות.