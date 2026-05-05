בליל שישי האחרון התגשמה תמונה שאך לפני שנים ספורות לא היה ניתן לדמיינה: שבע מאות לומדים, הגיעו מכל קצות הארץ, ל"ארמונות חן" בבני ברק.

הרב יוסף ובנו משה כהן מ"חסדי נעמי" מבאי השיעור, ארחו את הבאים לאירוע סיום מסכת מנחות ותחילת לימוד מסכת חולין של MDY (מרכז הדף היומי) בראשות הרב אלי סטפנסקי ("רבאלי").

כל העדות, כל החוגים: מסיימי מסכת מנחות צילום: זאב טלר

המספר הזה - מרשים ככל שיהיה - מייצג רק את קצה הקרחון. מדי בוקר וערב, מבית המדרש הייחודי בבית שמש, יוצאים גלי השיעור לכל רוחות תבל. כמאה לומדים קבועים מתיישבים בבית המדרש, ולצידם - כחמישים אלף עיניים נוספות עוקבות בשידור חי: דרך הזום, היוטיוב, עשרות נקודות צפייה קבוצתיות ואפליקציות מגוונות. השיעור מועבר בעברית בערב ובאנגלית בבוקר, וחוצה יבשות, אוקיינוסים וקהילות - מהארץ ועד התפוצות הרחוקות.

מאה ועשרה יום של עמל - ולחם הפנים על השולחן

מסכת מנחות, עם סוגיותיה הסבוכות ושיטותיה המרובות, אינה מן הסוגיות הקלות ללימוד. אך לומדי MDY אינם מתרשמים מן הקושי. בתום מאה ועשרה ימי עמל תורני, כינס המרכז את לומדיו לסעודת מצווה מרהיבה. האולם עוצב בהידור מיוחד, והמסיימים נטלו מקומותיהם לסעודה חגיגית שלוותה בהרצאה מחכימה ומרתקת של הרב אליעזר מאיר סיידל ממכון "לחם הפנים" בקרני שומרון, שהמחיש בבהירות את ההבדלים בין סוגי המנחות, סדרי ההכנה, השיטות והמחלוקות.

בסיום דבריו הפתיע המרצה את הקהל: בידיו אפה דגם מוחשי של לחם הפנים - הלחם שעמד בהיכל במשך שבוע שלם ולא נפסל - וחלק ממנו לבאים, שטעמו וליבותיהם מלאו התפעמות.

איך מכינים "מנחה"? צילום: זאב טלר

רבאלי, המאיירים והדף האחרון

לאחר הסעודה התקיים שיעור חי של הדף האחרון במסכת, כשמגיד השיעור הרב אלי סטפנסקי - "רבאלי" בפי לומדיו - עומד על הבמה ומוסר את השיעור כפי שהוא עושה בכל ערב מחדש. במהלך השיעור עשה הרב דבר מיוחד: הוא קרא לבמה את המאיירים והאנימטורים - תלמידי חכמים המכינים לכל שיעור ושיעור המחשות ויזואליות וסרטוני אנימציה בסיוע הבינה המלאכותית - והציג אותם בפני הציבור הרחב, בהכרת תודה על תרומתם לאיכות הלימוד.

רבאלי והאנימטור יוסי שחר צילום: זאב טלר

את השורות האחרונות בדף הציג אחד מוותיקי הלומדים, שעשה לשיעור תרומה עיצובית מרכזית, ואת הסיום עצמו ניהל אחד מחברי הקהילה ר' הלל קמינסקי, ואיתו - את מחזור הש"ס המלא. בדברים מן הלב שיתף בסיפורו המרגש: בעבר התגורר בחוץ לארץ, ובאחד הימים זכה לקבל ברכה מפי מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי זצ"ל, שאמר לו שתי מילים בלבד: "פרנסה בארץ!". הוא קיפל את עסקיו בחו"ל, עלה לבית שמש - ומשם, היתה סלולה הדרך אל שיעורו היומי של רבאלי. בכל יום, הוא מתחיל הבוקר בשיעור באנגלית ונשאר בבית המדרש ללמוד עם חברותא עד הצהריים. "הפרנסה בארץ, והחיים שלי השתנו לגמרי מאז שהצטרפתי לשיעור", אמר, לקול תשואות רועמות של המסיימים.

"זה לא הדף - זה היומי"

במהלך הערב נשא דברים מהלב איציק ליבוביץ, אחד מבאי בית המדרש הקבועים, שדיבר על עוצמת הקביעות בלימוד, על מה שהדף היומי עשה לחייו, וסיים בפסוק הידוע שהפך לסמל השיעור: "זה לא הדף - זה היומי."

לצד כל אלה ליוותה את האירוע מקהלת "נגינה" החסידית עם משה דודוייסמנדל שהקפיצה את הלומדים בשירים וניגונים חסידיים חמים. עם פתיחת לימוד המסכת החדשה - מסכת חולין, אחת מסוגיות ההלכה המעשית הנרחבות בש"ס - הגיע הבשורה מן הזמר המפורסם יעקב שוואקי, שהודיע ברבים כי הוא מצטרף ללימוד היומי עם MDY . ההצטרפות הנוצצת דרבנה ומושכת מצטרפים חדשים רבים אל תוך מעגל הלומדים.

מסיימים מסכת. לומדי הדף צילום: זאב טלר

אם בשנים הראשונות ניתן היה לומר ששיעור הדף היומי הוא "שיעור של מאות", הרי שהמציאות של היום כבר קשה לתפיסה. עשרות נקודות צפייה קבוצתיות, בישראל ובעולם, הפכו את הלימוד מחוויה פרטנית לתנועה ציבורית של ממש. קבוצות לומדים מתכנסות מדי ערב בבתי כנסת, מרכזי קהילה ובתים פרטיים - ורואות יחד, במעגל, את השיעור שמגיע מבית שמש. הרב סטפנסקי כבר הכריז על מטרתו: להכפיל את מספר נקודות הלימוד הקבוצתיות בשנה הקרובה.