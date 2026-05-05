למרות ששמה מרמז על לימודים, עבור רובנו היא הפכה מזמן לכלי המרכזי לצבירת הון נזיל בטווח הבינוני והארוך. מה הופך אותה לאטרקטיבית כל כך, ואיך מנהלים אותה נכון כדי שהכסף יעבוד עבורכם?

הכסף שצומח - פטור ממס

היתרון המשמעותי ביותר, שקשה למצוא באפיקים אחרים כמו תיקי השקעות או קרנות נאמנות, הוא הפטור ממס רווחי הון. בעוד שעל רוב ההשקעות הפיננסיות נשלם למדינה 25% מהרווחים הריאליים שהשגנו, קרן השתלמות מאפשרת לנו (תחת תקרות מסוימות) למשוך את כל הקרן והרווחים שנצברו ב-100% פטור ממס לאחר שש שנים.

בחישוב מצטבר של שנים, מדובר בחיסכון של עשרות ואף מאות אלפי שקלים שיישארו בכיס של החוסך.

שכירים: הטבה ששווה להילחם עליה

עבור השכירים, קרן השתלמות היא הטבת שכר מהשורה הראשונה, אך חשוב להבין נקודה קריטית: בניגוד לחיסכון הפנסיוני, המעסיק אינו מחויב על פי חוק להפריש לקרן השתלמות. זוהי הטבה - ומי שאינו מקבל אותה, כדאי שייאבק עליה.

בנוסף, שכיר שמעסיקו לא פתח עבורו קרן, אינו יכול לפתוח כזו בעצמו במעמד "שכיר". לכן, מדובר באחד הסעיפים החשובים ביותר במהלך משא ומתן על חוזה העבודה.

כשההטבה קיימת, המודל מבוסס על הפקדה משותפת: העובד מפריש עד 2.5% משכרו, והמעסיק מוסיף עד 7.5%. זהו "רווח נקי" מיידי - על כל שקל שאתם חוסכים, המעסיק מוסיף לכם שלושה שקלים, וזאת עוד לפני שהכסף התחיל להניב תשואה.

עצמאים: גמישות והטבה כפולה

עבור עצמאים, קרן ההשתלמות לעצמאים היא כלי עבודה אסטרטגי לתכנון מס. המדינה מעניקה להם הטבה כפולה: ניכוי מס (חלק מההפקדה מוכר כהוצאה) ופטור ממס רווחי הון במשיכה.

נקודה שחשוב להכיר היא הגמישות: עצמאים יכולים לפתוח מספר קרנות השתלמות במקביל. הדבר מאפשר לגוון את ניהול ההשקעות, ליצור "תחנות יציאה" שונות (על ידי פתיחת קרנות בשנים שונות) ולבחור את הגוף המנהל שמשיא את התשואה הטובה ביותר או מציע דמי ניהול אטרקטיביים.

ניהול אקטיבי של המסלולים

הטעות הנפוצה ביותר של חוסכים היא להתייחס לקרן כאל קופסה סגורה שפשוט "נמצאת שם". קרן השתלמות היא מוצר השקעה פעיל בשוק ההון, ובחירת המסלול כבר ביום הראשון היא קריטית:

התאמה אישית: אל תבחרו באופן אוטומטי ב"מסלול ברירת המחדל" (הכללי). בדקו את מדיניות ההשקעות של כל המסלולים ובחרו בזה שמתאים לכם (מסלול מנייתי, מחקה מדדים, אג"ח ועוד). כאשר תתקרבו למועד המשיכה, שקלו לעבור למסלול סולידי יותר כדי להגן על הרווחים.

שילוב מסלולים: בדרך כלל ניתן לשלב בין מספר מסלולים בתוך אותה קרן, ובכך לאזן את רמת הסיכון בצורה מדויקת יותר עבורכם.

ביצוע התאמות: חשוב לבחון אחת לתקופה את ביצועי הקרן ואת דמי הניהול. השוק משתנה, ומה שהיה נכון לפני שלוש שנים, אולי דורש עדכון היום.

בשורה התחתונה

השילוב בין הפקדות המעסיק, הטבות המס והנזילות, הופך את קרן ההשתלמות למוצר ללא תחרות. זכרו - זהו הכסף שלכם, והוא יכול לצמוח הרבה יותר אם תקדישו לו את תשומת הלב הראויה ותבחרו בניהול אקטיבי שמתאים לצרכים הכלכליים שלכם.

המידע לעיל נועד לשמש כחומר רקע בלבד והוא כפוף להוראות הדין ותקנון קרן ההשתלמות. בכל מקרה של סתירה בין המידע המופיע לעיל לבין הוראות תקנון קרן ההשתלמות ו/או הוראות הדין, הקבוע ב תקנון קרן ההשתלמות ו/או הוראות הדין גובר. אין במידע האמור כדי להוות ייעוץ, ביטוחי ו/או פנסיוני ו/או מיסויי ו/או אחר מכל מין וסוג שהוא, ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ אישי המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם, וקבוצת כלל ביטוח ופיננסים אינה אחראית על כל נזק שיגרם בגין הסתמכות על המידע המוצג לעיל. | ט.ל.ח