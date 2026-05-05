סמוטריץ', מיסוי הטבק והשוק הפלסטיני השחור

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' צפוי לאשר בקרוב צו חדש למיסוי מוצרי עישון, שיטיל מס קנייה של 350 שקל לקילוגרם על תחליפי טבק, לצד 4% מכס.

הצו, שנמצא כעת בשלב סופי לפני החתימה, נועד לתקן את כשלון המיסוי הקודם שיצר שוק שחור נרחב.

לפי הצו המוצע, כל תחליף טבק שלא הוגדר רשמית כמסייע לגמילה מעישון ימוסה במס כבד, בעוד שהמס על נוזלי סיגריות אלקטרוניות יופחת באופן דרמטי מ-20 שקל למ"ל לשקל אחד בלבד.

המיסוי החדש צפוי להוסיף כ-25 שקל לחבילת תחליף טבק שעולה היום 25 שקל - כמעט הכפלת המחיר.

משווקים ויצרנים במשק מזהירים כי הצו החדש יחסל את השוק המקומי ויחזק את שוק ההברחות מהרשות הפלסטינית.

"המיסוי הקודם שיקף מגמה של 'בואו נהרוג את השוק'," מסביר משה, בעל רשת חנויות מוצרי עישון. "מה שקרה זה פשוט שוק שחור אגרסיבי מאוד ושוק חוקי שהתפוגג כמעט לחלוטין. כעת המדינה חוזרת על אותה טעות."

רועי ריליף, יצרן מקומי של תחליפי טבק, מבקר את העדר ההבחנה בין המוצרים. "לקחו את המוצרים שעוזרים להיגמל, את אלו עם ניקוטין ובלי ניקוטין, ודחפו את הכול יחד. נולדה פה תעשייה שגם מתקדמת לייצוא, ועכשיו המיסוי הזה יהרוג את כל הענף".

רו"ח צפניה ברזילי, יבואן סיגרים ותחליפי טבק, חידד: "מה שקורה בשנים האחרונות, מאז שמיסו את הטבק לנרגילה, כמעט ואין ייבוא לארץ, ורוב הטבק מגודל בשטחים ומוברח. החנויות מלאות בטבק פלסטיני וישראל לא מקבלת ממנו הכנסות. מי שמנהל את האופרציה זה גופים כמו הרשות הפלסטינית".

גם אם השר יחתום על הצו, התהליך דורש אישור ועדת הכספים בכנסת, שיכולה לעצור אותו תוך חודשיים. "אנחנו קוראים לכנסת לקיים דיון דחוף על זה כדי למנוע מצב כזה", אומר ברזילי.

רשות המיסים בתגובה: "הצו החדש למיסוי סיגריות אלקטרוניות ומוצרי עישון אחרים הוא תוצר של עבודת מטה ממושכת ומעמיקה שנעשתה ברשות המסים, בתגובה להיווצרותו של שוק שחור בענף זה, שנעשתה בתיאום עם גורמים שונים לרבות משרד הבריאות. הצו הינו חלק ממהלך חקיקה רחב יותר הנידון בימים אלה, הכולל שינוי של תמהיל המיסוי לצד יצירת מנגנון רישוי ואכיפה מקצה אל קצה. הצפי לגידול בהכנסות המדינה הינו מאות מיליוני שקלים בשנה".