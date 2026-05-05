העימות ברשת החברתית סביב סוגיית שירות ההסדר, לאחר שכתב ערוץ 14 ישי פרידמן מתח ביקורת על נאור נרקיס ועל מפלגת הדמוקרטים.

פרידמן כתב, "יאיר גולן ומפלגת הדמוקרטים מסרבים להתנער מעמיתם למפלגה נאור נרקיס שמבזה את לוחמי צה"ל שנפלו במלחמה".

פרידמן חשף ציטוטים של נרקיס במחאה בהרצליה, שם אמר: "שהדתיים באים אלינו ואומרים לנו: אבל החיילים שלנו מקריבים והם הלכו במלחמה והם מתו, וזה נכון, ואני מכבד אותם והם איתנו אבל שימו לב מי יותר מוכשר צבאית, בן אדם שעשה 16 חודשיים או בן אדם שעשה שירות מלא? חצי שירות זה חצי כשירות".

עומר נחמני, לשעבר דובר ח"כ יאיר גולן, כתב גם הוא ברשת: "אתה צדיק ישי, בזכותך העם נחשף לכך שדתיים בישיבות ההסדר משרתים 17 חודשים בלבד ללא ניסיון מבצעי יקר ערך כמו האחים החילונים שלהם. הם פחות מנוסים בלוחמה ולכן פחות כשירים לשדה הקרב מה שמסכן את חייהם ופוגע בבטחון המדינה".

נאור נרקיס, מועמד מפלגת הדמוקרטים, הוסיף: "אנחנו נדאג לחייל הדתי. רבני קומבינת ההסדר מפקירים אותו לחצי כשירות בשביל שילמד תורה". מנגד, ישי פרידמן דרש להציג נתונים, וכתב, "אז הציגו בבקשה מחקר או מסמך צה"לי שקובע כי חיילי הסדר נהרגו יותר במלחמה הזו משום שהם לא היו מספיק כשירים".

בהמשך הדיון, הוסיף נחמני, "אנחנו פשוט חושבים בהיגיון, הרי אם המצב הוא שאפשר לשמור על כשירות מבצעית בשירות מקוצר של 17 חודשים בלבד, למה לא נותנים לחילונים את האפשרות לשרת שירות קצר וללכת ללמוד כמו הדתיים?". פרידמן השיב לדבריו, "אהה אתה משער. חשבתי שחשוב לכם 'המדע'".

פרידמן הוסיף: "נחמני ונרקיס שני חברל'ך שמטיפים על מדע ו"שהמדע ישמור אותך", החלו להפיץ את התזה שחיילי ישיבות הסדר נהרגו במלחמה הזו כי הם לא היו "כשירים מספיק" מבחינה צבאית. כששואלים אותם על מה הם מתבססים? על איזה מחקר? דו"ח צהלי? נתונים? מתברר שזה נטיות הלב שלהם. נושאים את שם המדע לשווא".

יחיאל פיש, אח שכול, התייחס לטענות וכתב כי מדובר בהשערות, והוסיף כי גם בהקשר של שירות מילואים קשה לקבוע השפעה ישירה של משך השירות הסדיר על כשירות ללא הצגת נתונים ומחקרים מסודרים.