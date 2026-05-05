רשת הברחות הסחורות לרצועת עזה בתוך יחידות צה"ל ממשיכה להיחשף במלוא חומרתה. התביעה הצבאית הגישה השבוע שלושה כתבי אישום נוספים נגד ארבעה משרתים - בהם שני קצינים בדרגת סרן ששימשו כמפקדי פלוגות - בגין שורת עבירות ביטחוניות וכלכליות חמורות.

הפרשה, שנחקרה בשיתוף השב"כ, המשטרה הצבאית ורשות המסים, חושפת תעשיית שוחד שגלגלה מיליוני שקלים בזמן שהלוחמים פועלים בשטח.

כתבי האישום מפרטים מנגנון משומן של הברחות שבוצעו בחסות המדים. פרשה אחת מגוללת תיאור של מפקד פלוגה (סרן) וסמל חברו לנגד ביחידה והבריחו כ-250 קרטוני סיגריות במהלך שנת 2024. ההברחות בוצעו בתדירות של שלוש פעמים בשבוע והניבו לנאשמים רווחים של כ-7 מיליון שקלים. השניים כבר הורדו לדרגת טוראי בגין עבירה דומה מ-2025, אך ממצאים חדשים הובילו לאישומים הנוכחיים בגין "עזרה לאויב בצוותא".

כתב אישום נוסף מתאר מפקד פלוגה בדרגת סרן הנאשם כי הציע לנגד תחתיו להבריח סיגריות, אופנוע ומכשיר סלולרי לרצועה. הקצין גרף לכיסו כמיליון ש"ח. בנוסף, הוא נאשם כי סייע בחילוץ אזרח שהסתנן לעזה לצורך הברחה אחרת, תוך יצירת מצגי שווא והסתרה מהמפקדים.

כתב האישום השלישי הוגש נגד חייל מילואים בדרגת רב"ט הנאשם כי הבריח יחד עם נגד קרטוני סיגריות ומיכלי ניקוטין בשמונה הזדמנויות שונות, ושלשל לכיסו כ-700 אלף ש"ח.