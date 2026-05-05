האברך הרב יוסף חיים מלכא מירושלים הלך לעולמו אמש (שני) בבית החולים הדסה עין כרם בהיותו בן 36 בלבד, לאחר התמודדות עם מחלה קשה. המנוח התגורר בשכונת רמות ד' בירושלים. מכריו תיארו אותו כאדם בעל מידות טובות, שתמיד חיפש להיטיב עם סובביו בשקט ובענווה. בהלווייה שיצאה אמש הספידוהו ראשי הישיבות, הרב חנוך כהן והרב דוד אברהם. רגעים מרגשים נרשמו כאשר בנו הבכור, אליעזר בן ה-12, ספד לאביו וביקש ממנו מחילה בשם כל בני המשפחה. הנפטר הותיר אחריו אלמנה וחמישה ילדים, כשהגדול שבהם טרם מלאו לו 13 שנים. הילדים לומדים בתלמוד תורה "מוסדי עולם" בירושלים.