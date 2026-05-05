יושב ראש מפלגת "המילואימניקים", יועז הנדל, נשמע בהקלטה שחשף היום (שלישי) אבי סולומון באתר 'וואלה' מגדיר את המפלגות החרדיות כ"סכנה קיומית לעתיד המדינה", ומציג תוכנית קיצונית לשלילת זכות הבחירה ממי שלא משרת בצבא.

בהקלטה נשמע הנדל מתריע: "אסור לנו לאפשר מצב שב-2048, מאה שנה למדינה, יהיה כאן רוב לא ציוני - ששולט בביטחון, בכלכלה, עושה קואליציות. זה מעבר לפינה".

השר לשעבר איים: "הילדים שלנו לא יסלחו לנו אם בשם הפוליטיקה אנחנו ניתן לזה לקרות, אם אנחנו עיוורים ולא מנצלים את ההזדמנות החד-פעמית הזאת אחרי המלחמה הכי קשה שידענו כדי לתקן פה".

הנדל הציג תוכנית קיצונית לפיה תישלל זכות הבחירה מהחרדים. "הדבר היחיד שיציל אותנו זה שמי שלא משרת לא מקבל כלום. גם לא את הזכות לבחור ולהיבחר. לא מחליט כאן".

הוא מוסיף: "נשבר לנו כבר. נשבר לנו לסחוב את המגזרים האלה על הכתפיים. עכשיו, אסור להגיד את זה בחוץ, זה נשמע רע, זה לא נשמע טוב, אבל אין ברירה".

הנדל תקף את הפוליטיקאים הקיימים מהאופוזיציה. "עם כל הכבוד לאלה שכבר 20 שנה בפוליטיקה, היחיד שלא התקפל מול החרדים - אני. גם כשלחצו עליי לעצור את הרפורמה בטלפונים הכשרים, אני בחרתי להיות ראש בקיר".

"אני לא חושב, יודע, משוכנע ב-100% שכל המפלגות הקיימות, בטח הקואליציה שמכרה את הנשמה שלה לשטן עם החוק הזה של ההשתמטות, אבל בוודאות גם האופוזיציה, הם יהיו מוכנים להתקפל גם הפעם, העיקר להקים ממשלה".

לגבי סדרי העדיפויות, הנדל שואל: "יש לכם בכלל ספק מה יותר חשוב להם? האם להעיף את ביבי או לפרק את האוטונומיה החרדית? הם תמיד יבחרו בטווח הקצר, בביבי. וזה בדיוק האסון".

לדבריו, "אני רוצה שביבי ילך, ואני אעשה הכל כדי שהוא ילך. אבל ביבי, גם אם הוא הולך והחרדים עדיין שולטים, אנחנו צועדים לאותו אסון. לכן אנחנו צריכים להתעסק בעקרונות, לא באנשים. איך אנחנו מוודאים שיש ממשלה ציונית בלי החרדים? כן, גם בלי הערבים".