הרב ירון בן דוד, רב הקיבוץ בארות יצחק, שיתף דברים שנשא באזכרה לרב נחום רבינוביץ', ראש ישיבת מעלה אדומים, ובהם התייחס להתנהלות מול הרפורמים.

טרם יציאתו לשליחות קיבל עצה מהרב רבינוביץ' להימנע מהשקעת זמן ומאמץ במאבקים מולם. "הרב רבינוביץ אמר לי: אל תשקיע זמן ומרץ במלחמות עם רפורמים. יהיו לך מן הסתם רפורמים איפה שאתה, אתם תעסקו בשלכם שהם יעסקו בשלהם והאמת תאיר דרכה".

הוא הוסיף כי אין להתחיל תחרויות, חרמות או עימותים. "'אל תתחילו לבזבז אנרגיה על תחרויות, מלחמות וחרמות, אתם תעסקו בשלכם, אם יש דברים שאפשר לשתף פעולה בדרך שלכם תשתפו פעולה ואם לא - תתעלמו, אל תשקיעו את המרץ במלחמה'. זו עצה שעזרה לי מאוד, הדבר הזה הוא מאוד נכון שבמקום להשקיע במלחמות פנימיות להשקיע בחינוך ובמניעת התבוללות וחיזוק היהדות, ולא להתעסק במלחמות היהודים".