משפחות שכולות ומשפחות שורדי שבי מעניקות גיבוי לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' בעקבות המתקפות עליו משמאל לאחר שאמר בראיון ל-103FM כי הקמת ממשלה עם מנסור עבאס במזיד היא מעשה פוליטי חמור יותר מאשר הישארות בממשלה שבעת כהונתה התרחש הטבח הרצחני של חמאס בשבעה באוקטובר.

יהושע שני, אביו של סרן אורי שני הי"ד שנפל בקרב בכיסופים, הגיב "המתקפה המתוזמרת של התקשורת על סמוטריץ' היא עוד הוכחה לניתוק בין האולפנים למציאות"..

הוא הדגיש כי בניגוד לדברים נגד סמוטריץ', השר שמר על קשר אישי ורציף עם המשפחות. "הוא ליווה אותנו לאורך כל התקופה הקשה שעברנו".

את האצבע המאשימה היפנה שני ליו"ר מפלגת רע"מ, מנסור עבאס. "בזמן שמטיפים כאן מוסר ללא הפסקה, אנחנו עדיין מחכים לשמוע גינוי ברור וחד משמעי לטבח ה-7 באוקטובר מפי מנסור עבאס, השותף הבכיר של ממשלת השינוי", כך טען.

דברים דומים השמיע הבוקר צביקה מור, אביו של שורד השבי איתן. הואכינה את המתקפה נגד סמוטריץ' כ"לינץ' תקשורתי" ש"הוא לא רק שקרי, הוא זלזול באינטליגנציה של כולנו".

לדבריו, "ברגעים הקשים ביותר, ובצמתי הכרעה גורליים למדינת ישראל וגם לבן שלי באופן אישי, השר סמוטריץ' תמיד היה שם ובחר פעם אחר פעם בצעד הנכון לטובת המדינה".

גם מור הפנה את המתקפה לעבר עבאס, שטען נגד סמוטריץ' כי אינו מכבד את הנרצחים ומשפחותיהם. "מנסור עבאס, לפני שאתה מטיף לנו מוסר, יש דבר בסיסי אחד שעם ישראל עדיין מחכה לשמוע ממך: גינוי חד וברור לטבח השבעה באוקטובר. אנחנו עדיין מחכים".