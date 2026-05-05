הרב ראובן דרעי נבחר לכהן כרב המועצה האזורית שדות נגב, לאחר שכיהן עד כה כרב מושב שוקדה. המינוי מציב את הרב דרעי בתפקיד מרכזי בהנהגה הרבנית של המועצה האזורית.

ח"כ מיכאל מלכיאלי בירך על הבחירה וציין את פעילותו של הרב דרעי לאורך השנים. לדבריו, "הרב דרעי פעל במשך שנים רבות בקרב תושבי האזור במסירות ובמאור פנים וכעת ימשיך בע"ה לקדש שם שמים".

עוד הוסיף מלכיאלי כי מדובר במהלך רחב יותר, ואמר, "ברכות לתושבי שדות נגב שיקבלו את שמגיע להם בזכות, מהפכת מינויי הרבנים אותה מוביל יו"ר ש"ס הרב אריה דרעי תימשך בכל הכוח עד שנשלים את המשימה".

המינוי מגיע לאחר תקופה בה שימש הרב דרעי כרב מושב שוקדה, תפקיד שבו היה מעורב בפעילות הקהילתית והרוחנית של התושבים. כעת הוא צפוי להרחיב את פעילותו לכלל יישובי המועצה האזורית.