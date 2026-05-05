פרס ירושלים לאחדות ישראל לשנת 2026 יוענק בטקס חגיגי בבית הנשיא, במעמד נשיא המדינה ואישי ציבור, כאשר בין מקבלי תעודות ההוקרה השנה בולט במיוחד הרב יונתן רייס - מייסד וראש רשת ישיבות ההסדר החרדיות “חדוותא".

הרב רייס, חסיד בעלזא ואב למשפחה החיה בלב החברה החרדית, מוביל בשנים האחרונות קול ייחודי ואמיץ מתוך המגזר: כזה שמבקש לקדם שילוב חרדים בשירות משמעותי בצה"ל - מבלי לפגוע בזהותם התורנית. סיפורו האישי יוצא הדופן, כמי שגויס לצה"ל בניגוד לרצונו והפך מתוך כך לדמות מרכזית בגיבוש פתרונות, העניק לו הבנה עמוקה של הפערים והאתגרים בין החברה החרדית למערכת הביטחון.

בפעילותו הציבורית, מקדם הרב רייס תפיסה חדשה של גיוס: לא כפייה ולא עימות - אלא יצירת תנאים שיאפשרו לחרדים להתגייס מתוך תחושת שליחות והכרח ביטחוני: "חרדים יתגייסו כאשר יבינו שזקוקים להם להגנה על המדינה - לא כאשר מנסים לחנך אותם מחדש".

מאז פרוץ מלחמת חרבות ברזל מקיים הרב רייס שיח עמוק ומורכב עם דמויות משמעותיות בחברה הישראלית ומצד שני עם גורמים בכירים בהנהגה החרדית לצד רשת ישיבות ההסדר החרדיות שאותן הקים פועל הרב רייס גם בזירה הציבורית וקי-ם פרויקטים פורצי דרך כדוגמת מתווה החינוך של חסידות בעלז. בנוסף, הרב רייס מעורב בקידום מודלים ישימים לחוק הגיוס דרך תפיסה ייחודית מתוך ניסיון פעילות שטח שאותה הוא מוביל מזה עשור.

ההכרה בו במסגרת פרס ירושלים לאחדות ישראל משקפת את תרומתו הייחודית לשיח פנימי אמיץ בחברה החרדית, ולניסיון לבנות גשר אמיתי בין זהות, אמונה וצרכים ביטחוניים.

פרס ירושלים לאחדות ישראל, שנוסד בעקבות אירועי חטיפת שלושת הנערים, נועד להוקיר יוזמות ואישים הפועלים לחיזוק הלכידות והשותפות בחברה הישראלית וביהדות העולם.

הרב יונתן רייס אמר: "​סוגיית גיוס החרדים היא לא אירוע משפטי שייפתר בחקיקה, אלא אירוע חברתי שייפתר בעבודה קשה. הפתרון יגיע רק כאשר מדינת ישראל תפסיק לחפש נוסחאות בחוק, ותתחיל להניע תהליכים רציניים בשטח, מתוך כבוד והבנה עמוקה של החברה החרדית".

יום האחדות יתקיים השנה בתאריך יום א 17 במאי 2026 א בסיון תשפ"ו והטקס בבית הנשיא יתקיים שבוע לאחר מכן, יום א 24 במאי 2026, ח בסיון תשפ"ו.