חדשות 13 הודיעו היום (שלישי) על צירופו של סולימאן מסוודה, מהכתבים הבולטים של תאגיד השידור הישראלי כאן 11, שישמש שליח הערוץ בארה"ב ופרשן בכיר.

הוא יסקר את הבית הלבן, הממשל האמריקני, הקונגרס והסנאט, לצד הכנת כתבות עומק וריאיונות מיוחדים ברחבי ארה"ב.

מנכ"לית חדשות 13, טלי בן עובדיה, בירכה על המינוי ואמרה כי מסוודה הוא "אחד העיתונאים המבריקים, החרוצים והאמיצים שצמחו כאן בשנים האחרונות", והוסיפה כי שליחותו לוושינגטון משקפת את שאיפת הערוץ להעמיק את הסיקור הבינלאומי. מסוודה עצמו נפרד מתאגיד השידור לאחר תשע שנים, והודה למנהליו ולעמיתיו ב"כאן". לדבריו, הוא מצפה "להביא למסך סיקור עומק איכותי של הזירה האמריקנית והבינלאומית כולה".