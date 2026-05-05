המרפסת היא אחת הפינות האהובות ביותר בדירה הישראלית - מקום לנשימה, לנוף, לאוויר הצח ולרגעים של שקט אמיתי. אבל כשיש ילדים קטנים בבית, המרפסת הופכת גם לאחת נקודות הסיכון שקשה להתעלם מהן. מעקה שגובהו 80 או 90 סנטימטר - הגובה הסטנדרטי בחלק גדול מהבניינים בישראל - אינו מספיק כדי למנוע טיפוס ונפילות מסוכנות. הגבהה למרפסת שקופה מבית סורג הקסם היא הפתרון שמשנה את המשוואה ללא ויתורים.

מה היא הגבהה למרפסת שקופה ולמה היא נחוצה?

הגבהה למרפסת שקופה היא פאנל של פוליקרבונט שקוף שמותקן על גבי המעקה הקיים, ומגדיל את גובה ההגנה בצורה יעילה ומחושבת. כך, גם מעקה נמוך יחסית הופך לחסם בטיחותי רציני - מבלי שמי שעומד בחדר ירגיש שמשהו השתנה מבחינה אסתטית.

כשמסתכלים על מרפסת עם הגבהה שקופה מבפנים, רואים את הנוף בדיוק כמו קודם. השמים, העצים, הבניינים מנגד, האור הטבעי - הכל נשמר. ההבדל היחיד הוא שהמרפסת עכשיו מאובטחת לאמיתי, ושקט נפשי אמיתי מחכה לכם בצד השני של ההתקנה.

הגבהה למרפסת שקופה - פתרון שמתאים לכל מרפסת

אחד הדברים שמאחדים לקוחות חדשים שמגיעים אלינו הוא שהם חשבו בהתחלה שהפתרון לא יתאים בדיוק לסוג המרפסת שלהם. "יש לי מרפסת עם עמודים ייחודיים", "המעקה שלי עשוי מזכוכית", "הצורה לא סטנדרטית כלל". ובכל פעם, הצוות שלנו בסורג הקסם - סורגים שקופים מגיע ומוצא פתרון. הגבהה למרפסת שקופה ניתנת להתאמה כמעט לכל סוג של מעקה ולכל צורה של מרפסת - זו אחת החוזקות הגדולות שלנו.

אנחנו מתמחים בפתרונות מותאמים אישית: מרפסות עם מעקה ברזל, מרפסות עם מעקה זכוכית, מרפסות קרן-אור, גזוזטראות ומרפסות עם צורות לא סטנדרטיות. כל פתרון מוכן לפי מדידות מדויקות ומותקן בידי הצוות המנוסה שלנו.

הגבהה שקופה לעומת הגבהת רשת - מה מתאים לכם?

ישנם שני סוגים עיקריים של הגבהות למרפסת: הגבהה שקופה מפוליקרבונט והגבהה מרשת איכותית. לכל אחת יתרונות ברורים: הגבהה שקופה שומרת על מראה נקי ופתוח לחלוטין ומתאימה יותר לבתים עם עיצוב מודרני או לקומות גבוהות עם נוף שרוצים לשמר. הגבהת רשת מאפשרת אוורור מרבי ומתאימה למי שמעדיף חדירות אוויר גבוהה. בסורג הקסם תמצאו את שני הפתרונות, ואנחנו נעזור לכם לבחור את הנכון בדיוק עבורכם.

החומר שמאחורי הקסם - פוליקרבונט שעובד לאורך שנים

הגבהה למרפסת שקופה שלנו עשויה מפוליקרבונט מלא בעובי 8 עד 10 מ"מ. זהו אחד מהחומרים הפלסטיים החזקים ביותר הקיימים: עמיד לפגיעה ישירה, לא מצהיב בחשיפה ממושכת לשמש ולא מחליד במגע עם מים. ההגבהה שתתקינו היום תיראה טוב ותשמור על תפקודה המלא בעוד 10, 15 ו-20 שנה.

בנוסף, החומר קל משקל יחסית למתכת, מה שמאפשר התקנה מהירה ונקייה יותר ולא מוסיף עומס מיותר על המעקה הקיים. כל הפרמטרים הללו הופכים את הפוליקרבונט לבחירה הנכונה ביותר עבור הגבהה למרפסת שקופה שמיועדת לאורך חיים.

מה הלקוחות שלנו אומרים?

אחת הדרכים הטובות ביותר להבין את הערך האמיתי של הגבהה למרפסת שקופה היא לשמוע מהורים שכבר עשו את המעבר. שוב ושוב אנחנו שומעים את אותו הדבר: "לא האמנתי שיהיה כל כך שקוף ולא מורגש", "ההתקנה הייתה מהירה, מסודרת ונקייה", "הילדים שלנו שוב יכולים לצאת למרפסת ואנחנו לא חיים בחרדה". בסורג הקסם, שביעות הרצון של הלקוחות היא לא סיסמה שיווקית - היא המדד האמיתי שלנו לעבודה טובה.

אנחנו פועלים בפריסה ארצית ומאחורינו אלפי התקנות מוצלחות בבתים, דירות, קוטג'ים ומגדלי יוקרה בכל רחבי הארץ. כל פרויקט מקבל יחס אישי מהייעוץ הראשוני ועד האחריות המלאה שניתנת לאחר ההתקנה.

אל תחכו - בטיחות הילדים שלכם לא יכולה לחכות

המרפסת שלכם יכולה להיות גם יפה וגם בטוחה. עם הגבהה למרפסת שקופה מסורג הקסם, אתם לא מוותרים על כלום - אתם רק מוסיפים שקט נפשי שלם. פנו אלינו עוד היום, הצוות שלנו יגיע, ימדוד, ייעץ ויסביר - ללא עלות וללא התחייבות.

