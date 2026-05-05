תיעוד | חוסל מחבל שהשתתף בטבח במסיבת ה"נובה"

צה"ל ממשיך במצוד אחר מבצעי הטבח בשבעה באוקטובר ואתמול (שני) נרשמה סגירת מעגל משמעותית נוספת.

בפעילות משותפת של חיל האוויר וכוחות הקרקע במרכז רצועת עזה, חוסל בתקיפה מדויקת המחבל אנס מוחמד אבראהים חמד, מפקד נוח'בה בארגון הטרור חמאס.

חמד היה אחד מהמחבלים שפשטו לשטח מדינת ישראל ב-7 באוקטובר, והיה מעורב ישירות בטבח האכזרי שהתחולל במסיבת ה"נובה" ברעים.

מאז תחילת התמרון הקרקעי, חמד המשיך לפעול נגד לוחמי צה"ל ברצועה. על פי מידע מודיעיני, בטרם חיסולו הוא זוהה כמי שמהווה איום מיידי על הכוחות הפועלים באזור, ובעקבות כך הוחלט על סיכולו המהיר מהאוויר.