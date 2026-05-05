לאחר תקופה ארוכה של פעילות תחת מעטה חשאיות, הזמר והלוחם המוכר כ"מ' המסתערב" חשף היום (שלישי) את זהותו המלאה - מתן חסן.

החשיפה נעשתה עם צאת השיר והקליפ החדש "לא מפחד", אותו כתב והלחין חסן על המחשבות שליוו אותו מאז תחילת דרכו האמנותית והביטחונית המיוחדת.

חסן פרץ לתודעה הציבורית עם ביצועים מהבסיס שהפכו ללהיטים, ביניהם "אני חוזר", "בני ברק או ערק" ו"ירושלים".

במקביל להצלחתו המוזיקלית והופעותיו על הבמות הגדולות בארץ ובחו"ל, המשיך חסן לשרת כלוחם פעיל ביחידת המסתערבים ולבצע פעולות ביטחוניות.

בשל אופי שירותו הצבאי נמנעה ממנו עד כה האפשרות לחשוף את פניו, אך לאחרונה נמצא המתווה שאפשר לו להמשיך בשירות המילואים כלוחם במקביל לחשיפת זהותו.

בשיר החדש "לא מפחד" משתף חסן בתחושותיו וכותב, "לא מפחד מכלום יותר, לגדול לטעות להישבר, לקבל את החסר למצוא תמימות שנעלמה".

המילים מתארות את הקונפליקטים הפנימיים שליוו אותו, כשבין היתר הוא מציין, "היום מקבל שאני חלק משלם, לא מפחד יותר לחשוף להתקלף".

חסן חותם את השיר במסר של קבלה עצמית והתמקדות בהווה: "לחיות עכשיו כי מה נשאר לנו תגידי שנשאר". כעת, עם חשיפת זהותו, הוא צפוי להמשיך את פעילותו המוזיקלית בגלוי לצד המשך תרומתו הביטחונית בשירות המילואים.