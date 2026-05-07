חבר הכנסת צבי סוכות, יו"ר ועדת המשנה לענייני יהודה ושומרון, הוא אורחה של סדרת הפודקאסטים 'שומרת החומות', ומספר כי ככל שהוא לומד יותר לעומק את סוגיית הביטחון האישי של אזרחי ישראל הוא בחרדה עמוקה יותר.

לדבריו, הממשלה אמנם עושה דברים טובים גם בנושאי ביטחון אך ישנו כאן אירוע עומק שבו חיה בישראל אוכלוסיה שעושה בכל רבדי החיים ככל יכולתה ובכוונה כדי לפגוע במדינה. מדובר, הוא אומר, בסוג של מלחמה שנוגעת לתאונות דרכים, סחר בסמים, הברחת נשק, גניבת מים, חשמל, כבלי תקשורת ועוד.

המציאות כיום, אומר סוכות היא שבעקבות המתקפה על התבטאויות כדוגמת זו של ד"ר מיכאל בן ארי, קיים חשש לומר את הדברים כהווייתם, מה שמונע את האפשרות להתמודד עם הבעיה לעומקה. כך קורה שעל בסיס נבטים הקימו בדואים בתים ולמרות אזהרות שהם מהווים מקור מידע על התארגנויות מבצעיות בבסיס, איש לא עשה דבר. מדובר באוכלוסיה חמושה מכף רגל ועד ראש שבאירוע מלחמה יכולה לפרוץ לבסיס בתוך שניות ואין מכך כל הגנה.

את בסיס נבטים רואה סוכות כמודל לאזלת היד, מאחר וחיל האוויר הוא הזרוע הצבאית המשמעותית ביותר כיום של צה"ל וחסימת הדרכים אליו יכולה להתרחש בשניות, כפי שכבר הייתה באירוע 'שומר חומות'. עוד מרחיב סוכות אודות האיום מכלי הנשק הבלתי חוקיים שמספרם קרוב לעבור את מספר כלי הנשק החוקיים וכבר לא מדובר באירוע פלילי אלא באירוע ביטחוני לכל דבר.

"השב"כ לא מספיק מעורב בעניין הזה", אומר סוכות ומספר על תופעת הפרוטקשן בצפון ובדרום שכיום מתרחשת בכל בית עסק ואף בבתי ספר המבקשים לשמור על המבנה שלהם. "בכל תחום הפשע משתולל עם צפצוף ארוך". כיום, הוא אומר, היועמ"שית מונעת את שיתוף השב"כ בהתמודדות עם האתגר, כך גם את מינויו של רעי כחלון לפרויקטור למאבק בפשיעה הערבית. לדבריו, אמנם הדברים נשמעים תמוהים, אך היועמ"שית מונעת שימוש בכלים הכרחיים לטובת המאבק. "הדבר הזה מסוכן ומושתק אבל כובלים לנו את הידיים".

סוכות מוסיף ומספר על הקושי שניצב בפני המשטרה המתמודדת עם מגזר שקבע לעצמו חוקים המונעים שיתוף פעולה עם הרשויות ועם המשטרה, מה שמונע מעדים למעשי פשע לדווח ולהעיד.

בדבריו מעלה סוכות חשש כבד מהיום בו יאבד הפחד בקרב ערביי ישראל מהרג יהודים ותהיה התארגנות סדורה שתוכל להביא להשתלטות מהירה וחמושה של כמאה בני אדם על מוסדות ממשל כדוגמת הכנסת. באשר לחשש מחבירת ערביי יו"ש לערביי ישראל הקטנה, אומר סוכות כי גם אחרי השבעה באוקטובר ישראל אינה ערוכה לאירוע כולל וגדול. קיימת התארגנות מסוימת לאירועים של היפוך קנים, אך אין גורם ביטחוני שערוך ואוסף מידע להתארגנות חמושה של מחזיקי הנשק הלא חוקי. "זה לא שאין מה לעשות, אבל צריך להשתמש בכלים אחרים", הוא אומר וקובע כי "אנחנו אמנם עושים ככל יכולתנו, אבל הכתובת על הקיר. הנשק הלא חוקי הוא איום קיומי על מדינת ישראל. הוא יכול להתהפך עלינו ברגע".

לדבריו המציאות שהפכה לשגרה מסוכנת בדרום ובצפון תזלוג בנקל לאזור המרכז ומי שמאמין שהאירועים ייבלמו בפריפריה אינו מבין את המציאות. "אנחנו צועדים לאירוע של אל-סלבדור, אירוע של אבדן הרתעה, אבדן משילות, אירוע שבו אין פחד לעבריינים".

בהמשך הדברים מרחיב חבר הכנסת סוכות אודות היתכנות התרחיש בו הוראה אחת של הנהגת הרש"פ תשלח עשרות אלפי חמושים על שריוניות לתקוף כאשר לעזרתם באים ערביי ישראל החמושים בכמויות אדירות של נשק, "ואז אנחנו בסרט רע. זה איום קיומי".

סוכות מדגיש כי נוח היה לו לבוא כחבר קואליציה ולהציג את שורת הפעולות החשובות שעשתה הממשלה ואת הנתונים המעידים על איסוף נשקים וכליאת רוצחים, אך הוא חש חובה לומר את האמת המטרידה והמדאיגה כפי שהיא. "אי אפשר להיות רגועים כי הנשק הזה יופנה כלפי אזרחי ישראל. בעיניי זה אירוע בלתי נמנע".