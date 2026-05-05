בראיון לערוץ 7 מעלה אל"מ בדימוס, מפקד טייסת ומפקד בסיס רפידים בעבר, אליעזר "צ'יטה" כהן, שורת שאלות העולות מהתנהלות חיל האוויר ביום השבעה באוקטובר, שאלות שעל ועדת חקירה מקצועית להעלות לדיון ציבורי ולהשיב עליהן.

"בזמן הטבח ואחריו התביישתי עמוקות. הבנתי שקורה דבר איום בארץ", משחזר כהן. "התביישתי בושה עמוקה בחיל שלי בפעם הראשונה בחיי. שירתתי 24 שנים בסדיר בכל התפקידים והרמות עד מפקד החזית מול מצרים, הפעלתי את בסיס חיל האוויר הראשון ואולי האחרון במצרים, אחרי צליחת התעלה. השבעה באוקטובר היה ביזיון טוטאלי של חיל האוויר".

כהן קובע כי די היה בארבעה מסוקי אפאצ'י על מנת לבלום על הגדר את גל המחבלים המסתערים ואיתם העזתים שהצטרפו. תותחיו של מסוק שכזה וירי של אלפי כדורים בדקה היו מביאים למותם המיידי של מאות מחבלים ומונעים את הטבח, הוא משוכנע, וקובע כי די היה בשני מסוקים שכאלה. עוד מציין כהן כי ביזיון לא פחות מכך הוא העובדה שמסוק שהגיע באיחור ניכר זיהה שישה רכבי טויוטה אך לא ירה לעברם. "אם הייתי במקומו הייתי מרסק את כל השישה עם חמישים המנוולים שעליהם. אפאצ'י אחד יכול לחסל 5-6 טויוטות בשתי דקות עם אש תופת שהוא יכול היה להמטיר".

לנוכח דבריו הנחרצים הללו אנו שואלים מה, לטעמו, גרם לכך שתגובה כזו לא הייתה מצידו של חיל האוויר.

"קרה שם דבר אחד גרוע מאוד שגרם לכל, וזה ראש השב"כ שכשל טוטאלית. התפקיד העיקרי של השב"כ היה לומר לנו שסינוואר מקיים מאות שיחות טלפון באותו לילה. השב"כ היה צריך לדעת לפני חצות וימים קודם, כשאפשר היה לזהות פעילויות שונות ומשונות. הוא לקח על עצמו אחריות שלא לומר לראש הממשלה, ואני לא מנסה לכסות על ראש הממשלה. זה ביזיון טוטאלי שהוא לא הודיע לראש הממשלה ולרמטכ"ל שידוע לו על פעילות מיוחדת ונרחבת בעזה. זה היה תפקידו. על זה הייתי מכניס אותו לבית הסוהר כי הוא בגד בעם ישראל".

כשאנו שואלים את צ'יטה כהן אם הוא אכן עומד מאחורי הביטוי 'בגד בעם ישראל', הוא שב וקובע כי אכן אלה פני הדברים לתפיסתו. "הוא היה ראש השב"כ באותן שעות. השב"כ היה צריך להתריע על פלישה של אויב, לא אויב שבא לעשות חור בגדר אלא אויב שבא לאנוס ולרצוח ילדים קטנים. 3-4 אפאצ'ים היו צריכים לשחוט אותם על הגדר כבר בבוקר".

לדבריו, העובדה שמסוקי קרב לא היו ערוכים ומוכנים לתקוף נובעת מכך ש"ראש השב"כ גרם לכך שמפקד חיל האוויר לא היה בתא שלו בארבע בבוקר. אם מפקד חיל האוויר היה בתא שלו בארבע בבוקר היינו רואים תגובה כמו שהוא ניהל את המבצעים המדהימים באיראן כמה חודשים אחרי, והם עוד יירשמו בתולדות קרבות התעופה המודרנית. לא היה אף חיל אוויר שתקף כור אטומי כפי שתקף דוד עברי את הכור בבגדד והרס אותו לחלוטין", מזכיר כהן, וקובע כי כזו הייתה תגובתו של מפקד חיל האוויר לו היה יודע על כוונת סינוואר ואנשיו לפרוץ את הגדר: "אין לי בזה ספק הכי קטן".

"ביליתי ימים, שבועות ושנים במבצעים של חיל האוויר. פיקדתי על כמה טייסות ועל ענף מבצעים מיוחדים של חיל האוויר, ואני אומר שגם בלי להיות מפקד החיל, גם כסא"ל הייתי מקבל החלטה להזניק 4-6 מסוקים ומטוסים שהיו מפציצים עם חצי טון ובולמים את ההסתערות של 2000-3000 מנוולים".

כאשר אנו תוהים מדוע, לטעמו, החליט ראש השב"כ להדיר את ראש הממשלה וראש הצבא מהמידע הקריטי הזה, משיב כהן ואומר כי זה לא הדבר היחיד שהוא לא מבין. "אני לא מבין איך הוא פותח את הפה נגד הממשלה בזמן מלחמה. אני לא מבין איך הוא בא בטענות לאחרים בזמן שהוא האשם המרכזי והיחיד", הוא אומר, ומציין כי אשמתו של ראש אמ"ן פחותה ומשנית לעומת זו של ראש השב"כ ביום פרוץ המלחמה. "הייתי מכניס אותם כעבור שבוע לבית הסוהר, אבל כשיש יועמ"שית שרק מכשילה את ראש הממשלה זה לא הדבר היחיד שאני לא מבין. אני לא מבין איך היא עדיין לא הלכה לכל הרוחות ואיך הפרקליטה הצבאית של הצבא ממשיכה להסתובב ולקשקש במקום להיעלם מהציבוריות שלנו. בושה וחרפה".