אלפים במיזם חיי עולם לזכר יהונתן חברוני באדיבות המצלם

חמש שנים חלפו מאז ליל ל"ג בעומר תשפ"א, אז עלה יהונתן חברוני זצ"ל בסערה השמיימה בהר מירון. מאז, חסר מקומו בעולם הזה - אך קול תורתו ממשיך להתגבר ולהדהד.

בבית המדרש “חיי עולם" שבגבעת שמואל, יזמו חבריו הקרובים אוהד הייזלר וינון גלזר מיזם לימוד מיוחד לזכרו. המיזם, שצמח והתרחב במהירות, הפך לאחד ממפעלי הלימוד הגדולים בציבור הדתי-לאומי. אלפי לומדים מכל רחבי הארץ לוקחים על עצמם ללמוד יחד עשרות אלפי דפי גמרא, לחזור על החומר ולעמוד בבחינות מסודרות.

קשת המשתתפים רחבה במיוחד: תלמידי ישיבות גבוהות, ישיבות הסדר, ישיבות תיכוניות וישיבות קטנות - כולם שותפים במפעל שמחבר בין לומדים צעירים ומבוגרים, בעורף ובחזית.

בכנס חגיגי שנערך לאחרונה בבית המדרש, נזכר רבו של יהונתן, הרב דוד טורנר, ברגעי ההוד שחלקו יחד: “וילכו שניהם יחדיו". הרב טורנר תיאר כיצד יהונתן היה שרוי כל כולו בעבודת ה’, וכיצד עבודתו זו נמשכת גם בעולם העליון. “המפעל הזה הוא פירותיו", אמר, “פירות שנולדו מאישיותו המיוחדת".

סיגי חברוני, אמו של יהונתן, נשאה דברים מרגשים: “אני מסתכלת על אלפי הנבחנים - ואני רואה יונתנים קטנים".

במעמד נכחו ראשי ישיבות, ראשי בית המדרש ומכובדים רבים, ובהם הראשון לציון הרב דוד יוסף שליט"א. הרב יוסף הדגיש את חשיבות ההתעמקות בלימוד התורה דווקא בתקופה מאתגרת זו, ואת הכוח האדיר שהלימוד מעניק לעם ישראל וללוחמיו בשדה הקרב.

משה נעמן, מנהל בית המדרש “חיי עולם", סיכם את האירוע: “כבר ארבע שנים, פעמיים בשנה, אנחנו עומדים נפעמים ומתרגשים לראות כל כך הרבה לומדי תורה - צעירים ומבוגרים - המוכנים לעמול בתורה ולקנות לעצמם קניין עולם. כמנהל בית מדרש שבו האברכים גם יושבים בספסלי בית המדרש וגם נלחמים בחזית במילואים, אנחנו מרגישים באופן ממשי כיצד המדרגה של קניין התורה נוסכת רוח מיוחדת בעם ישראל, ומתבטאת בחיזוק הרוח של הלוחמים בחזית ושל האזרחים בעורף".

לזכרו ולעילוי נשמתו של יהונתן חברוני זצ"ל. נלב"ע בל"ג בעומר תשפ"ט.