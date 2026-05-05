מועצת איגוד ערים כינרת הכריזה על איוש שתי המשרות המובילות בארגון, המופקד על ניהול, פיתוח וטיפוח רצועת החוף של האגם הלאומי מאז הקמתו בשנת 2008.

לתפקיד יו"ר האיגוד נבחר יוסי נבעה, המכהן כראש עיריית טבריה משנת 2024. נבעה מחזיק ברקע מקצועי מגוון הכולל את ניהול עיריית טבריה בעבר, עמידה בראש מוסדות רבי מאיר בעל הנס, וכן תפקידי ניהול בכירים בחברת בזק, ביניהם מנהל מרחב צפון. בנוסף, הוא משמש כיו"ר דירקטוריון תאגיד המים "מי רקת".

למנכ"ל נבחר יוסף בן יוסף, שמגיע לתפקיד לאחר ששימש כסמנכ"ל משאבי אנוש באוניברסיטת חיפה מאז שנת 2023.

בן יוסף מביא עמו ניסיון פיקודי וציבורי נרחב, לאחר שפיקד על תחנת אזורית טבריה ותחנת מפרץ חיפה בכבאות והצלה לישראל, וכיהן כמנכ"ל המועצה המקומית יבנאל. הוא מחזיק בתואר שני להתמודדות במצבי חירום, בוגר תוכנית "מנדל לצפון" ומוסמך בקורסי הכשרה למנכ"לים ודירקטורים.