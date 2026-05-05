מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן, פרסם היום (שלישי) דוח חמור החושף כשלים בתפקוד ממשלות ישראל בשנים האחרונות.

לפי הדוח, מדינת ישראל מתאפיינת במספר משרדי ממשלה חריג בהשוואה למדינות העולם, אך הבעיה אינה רק הכמות אלא הדינמיות: בין השנים 2024-2020 נרשמו לא פחות מ-76 שינויים במבנה הממשלה, הכוללים פתיחה וסגירה של משרדים והעברת סמכויות ותקציבים בין יחידות שונות.

אנגלמן קובע כי הזגזוג פגע אנושות ברציפות התפקודית של המגזר הציבורי. דוגמה בולטת לכך היא רשות הבדואים, ש"נדדה" בין שבעה משרדים שונים בתוך פחות מעשור. המבקר מציין כי המעברים התכופים לא היו תוצאה של תכנון אסטרטגי, אלא של אילוצים פוליטיים שהכריעו את הצורך ביעילות. המחיר, לדבריו, הוא פגיעה ישירה בשירות לאזרח, בזבוז כספי ציבור ושיבוש מערכות מידע קריטיות, כמו אלו של הרשות לזכויות ניצולי השואה.

הביקורת הקשה ביותר בדוח נוגעת להתנהלות הממשלה בעיצומה של המלחמה. המבקר חושף כי הממשלה שינתה את האחריות על שיקום יישובי הצפון והדרום מספר פעמים בתוך פחות משנתיים, תוך העברת סמכויות בין משרדים שונים בזמן שהתושבים פונים לעזרה.

אנגלמן קובע כי ליקויים אלו עומדים בלב "כישלון הממשלה" במתן מענה לתושבי הצפון המפונים ובשיקום האזור. הוא מדגיש כי למרות החלטת ממשלה מ-2024 שחייבה לבחון ביטול משרדים מיותרים, משרד ראש הממשלה לא ביצע כל בחינה כזו. המבקר מסכם וקורא לראש הממשלה להבטיח פעילות ממשלתית תקינה ורציפה, ולהציב את טובת השירות לציבור מעל לצרכים הקואליציוניים.