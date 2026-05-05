איילת שקד: האחריות להקמת ממשלת השינוי - של סמוטריץ' ערוץ משב

שרת המשפטים והפנים לשעבר, איילת שקד, שופכת אור על המגעים הפוליטיים של 2021 ותוקפת בחריפות את התנהלותו של בצלאל סמוטריץ'.

בריאיון לתוכנית הצייצנים בערוץ משב, מבית ארגון רבני צהר, שקד סיפרה כי יו"ר הליכוד בנימין נתניהו דחף לשותפות עם רע"ם. "לפני שקמה ממשלת השינוי, ביבי קיבל יחד איתנו 59 מנדטים. הוא אמר לנו: 'צריך להקים ממשלה עם הערבים, מנסור עבאס'. אחרי שסמוטריץ' סירב, לא הייתה ממשלה".

לאחר שמאמציה לשכנע את גדעון סער להצטרף לגוש נתניהו כשלו, שקד מפנה אצבע מאשימה לסמוטריץ', שלדבריה יכול היה לייתר את הצורך ברע"ם אם רק היה מצטרף בעצמו לממשלת השינוי. "סמוטריץ' יכול היה להיכנס לממשלת השינוי, ופשוט אז לא היה צריך את רע"ם", תוקפת שקד.

"אם לשיטתו של סמוטריץ', שותפות עם רע"ם היא סוף הציונות, אז אתה לא מציל את הציונות? הוא בחר שלא, הוא בחר להישאר עם הליכוד", סיכמה.