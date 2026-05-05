קיקו פדלון, בן 56 ממושב זיתן הסמוך ללוד, הוא ההרוג בתאונת הדרכים הקשה שאירעה ביום ראשון בבוקר בכביש הערבה.

פדלון, אב לשלושה ילדים, היה בדרכו חזרה לביתו לאחר חופשה באילת בעת שהתרחשה ההתנגשות הקטלנית.

התאונה אירעה סמוך לשעה 8:30 בבוקר, כאשר על פי תיעוד שהופץ נראה לכאורה כי רכבו של פדלון סטה מהנתיב והתנגש ברכב שהגיע מולו. שניים מנוסעי הרכב המעורב נפצעו באירוע ופונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים.

אחיו של המנוח, אופיר פדלון, סיפר כי קיקו תכנן לשוב מהחופשה כבר במוצאי שבת, אך בחר להישאר לילה נוסף באילת מכיוון שחש עייפות.

על נסיבות התאונה אמר אופיר ל-ynet: "לא מובן למה זה קרה. קיקו הוא נהג מקצועי עובד על משאית ומאוד זהיר ומקצוען. קיקו תמיד היה מזהיר מהכביש ואמר לנהוג בשיקול דעת. משהו מוזר קרה שם".

על המקצועיות של אחיו בנהיגה הוסיף אופיר, "הוא היה נהג טוב ומקצועי, מגיל 15 הוא התאהב בעולם הנהיגה, ברכבים ובאופנועים. הנהיגה הייתה גם אהבה וגם פרנסה שלו". קיקו היה איש של חברים, איש של אנשים. מי שהכיר אותו, ממש העריץ אותו. הוא לא היה טיפוס סטנדרטי. בן אדם בעל דעה מוצקה, תמיד ידע לתת פתרון לכל בעיה וידע להגיע ללב של כולם. הוא היה אבא למופת לילדים שלו".

חברו הקרוב, ניר רוכברגר, ספד לו ברשתות החברתיות וסיפר על קשר עמוק שנמשך כעשרים שנה וכלל אירועים משפחתיים משותפים. "עברנו חתיכת חיים ביחד, תקופות טובות יותר וטובות פחות, היו גם מהמורות, אבל הצלחנו לשמור על החברות. הבנו שאסור לנו לאבד אחד את השני כי לקיקו לא יהיה עוד ניר כזה בחיים, ולניר לא יהיה עוד קיקו. תמיד ידעתי שבכל שעה מה שאני צריך, קיקו שם בשבילי (ואני בשבילו)".