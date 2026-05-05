ראש מועצת חברון, אייל גלמן, התייחס לסערה שהתעוררה בעקבות שריפת דגלי חמאס, חיזבאללה ואש"ף במהלך מדורות ל"ג בעומר בעיר.

גלמן סקר את ההיסטוריה של ארגון אש"ף, אשר לדבריו הוקם במטרה להמציא שאיפה לאומית ערבית ולהשמיד את מדינת ישראל, וציין כי מאז מלחמת ששת הימים חל שינוי בתפיסה הלאומית.

בדבריו התייחס גלמן להחלטות שר הביטחון לשעבר משה דיין להוריד את דגל ישראל ממערת המכפלה לאחר שחרור העיר, מהלך שהוביל לטענתו להכרה בשאיפות אש"ף, "לשאיפה הלאומית והרוח הגבית שקיבלו אש"ף וחמאס במדיניות זו, היה מחיר דמים רב ששילמנו בדם היהודי הרב שנשפך בעקבות הסכם אוסלו וב-7.10".

הוא הוסיף כי כיום ישראל נמצאת ב"מלחמת תקומה" וכי דגל המדינה מתנוסס בגאון בכל רחבי יהודה ושומרון, "מדינת ישראל עברה את מלחמת יום כיפור, עברה את מלחמת לבנון ונמצאת במלחמת התקומה אחרי הטבח שעשו בנו הערבים בפרוץ המלחמה בשמחת תורה. כיום מתנוסס בגאון דגל ישראל, במערת המכפלה ובכל היישובים והדרכים ביהודה ושומרון. מדינת ישראל התפקחה ומצהירה בגלוי בארץ ישראל יש רק מדינת לאום אחת. כל נסיון להעלות או להעיר שאיפה לאומית אחרת, תביא לסכנה על מדינת ישראל בארץ ישראל".

באשר לחינוך הנוער, הדגיש גלמן כי המועצה פועלת לפי משנתו של הרב צבי יהודה קוק, השוללת פגיעה בפרט או ברכוש אך עומדת על העיקרון הלאומי, "בעניין הלאומי שום דגל אחר שאינו דגל ישראל לא יתנוסס בארצנו. כל שאיפה לאומית שעניינה בשורשה, פגיעה במדינת ישראל תעקר מהשורש. כך דרכנו כך אנו מחנכים את הנוער הנפלא בעם ישראל".

לסיכום ציין כי החוק הישראלי אוסר על הרמת דגל אש"ף וכי הכנסת הצהירה שלא תקום מדינה פלסטינית. הוא הבהיר כי המועצה אינה עורכת טקסים מיוחדים לשריפת דגלים, אך הוסיף, "גם איננו מתנצלים על חינוכנו זה להרחבת הלאומיות הישראלית בכל ארץ ישראל ולעקירת כל שאיפה לאומית אחרת. נמשיך להרים את דגלנו בכל מקום. נמשיך לעקור כל פעולה לאומית ערבית המסכנת את מדינת ישראל. נסיר חרפה מעיר".